Trump împușcat în ureche în timpul unui discurs

UPDATE 04.06 - Serviciile Secrete americane au anunțat că două persoane au fost rănite și o persoană a fost ucisă la mitingul electoral susținute de Donald Trump.

UPDATE 03.53 - Donald Trump a confirmat, printr-o postare pe social media, că a fost împușcat în ureche în timpul atacului de astăzi, din Pennsylvania. „Un glonț mi-a perforat partea de sus a urechii drepte”, a scris fostul șef de stat american.

UPDATE 03.34 - Atacatorul care a tras în direcția fostului președinte american s-ar fi aflat pe un acoperiș, în afara ariei protejate de Serviciile Secrete. Informația a fost prezentată, în niște declarații pentru CNN, de același Richard Goldinger, procurorul din Butler County, pe raza căreia era organizat evenimentul politic.

UPDATE 03.01 - Doi oficiali din forțele de ordine au confirmat pentru Associated Press că incidentul petrecut în timpul discursului fostului președinte american Donald Trump este tratat de autorități ca o tentativă de asasinat.

UPDATE 02.39 - Persoana care a deschis focul în timpul discursului fostului președinte american Donald Trump ar fi fost neutralizată, conform procurorului din Butler County, Richard Goldinger, citat de presa americană.

UPDATE 02.18 - O persoană a murit în urma schimbului de focuri de la mitingul lui Donald Trump din Pennsylvania, a declarat procurorul districtului Butler, citat de jurnalistul Action 4 News, Mike Valente.

Știrea inițială

Candidatul republican la președinția SUA susținea un discurs în fața susținătorilor săi în orașul Butler, din Pennsylvania - un stat crucial în alegerile din noiembrie. Focurile de armă au răsunat în timp ce Trump l-a atacat în discurs pe succesorul său, președintele Joe Biden, și administrația sa.

Agenții l-au scos de urgență de pe scenă pe Donald Trump după ce s-au auzit focuri de armă. Imaginile filmate l-au arătat pe Trump ferindu-se în timp ce se auzeau zgomote puternice - aparent împușcături. El a fost rapid înconjurat de agenți ai serviciilor secrete și coborât în grabă de pe scenă într-un vehicul care îl aștepta.

Donald Trump a ridicat pumnul în timp ce era condus în afara scenei. Poliția înarmată a urcat pe podium la scurt timp după aceea.

Potrivit The New York Times, serviciile secrete au evacuat presa și declară zona ca fiind un loc al crimei. Purtătorul de cuvânt al lui Trump, Steven Cheung, a declarat pentru Times că fostul președinte este "bine și este examinat la o unitate medicală locală". El a adăugat că Trump "mulțumește forțelor de ordine și primilor respondenți pentru acțiunea lor rapidă în timpul acestui act odios".

President Trump thanks law enforcement and first responders for their quick action during this heinous act. He is fine and is being checked out at a local medical facility. More details will follow.



— Trump spokesperson @TheStevenCheung