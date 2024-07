Trump reacționează după tentativa de asasinat: ”Am fost împușcat în ureche”

Donald Trump, fostul președinte american, a confirmat că a fost împușcat în ureche la mitingul electoral pe care îl susținea în Butler, Pennsylvania.

”Vreau să mulțumesc US Secret Service și tuturor forțelor de ordine pentru reacția lor rapidă la focurile de armă care au avut loc în Butler, Pennsylvania. Mai important, vreau să îmi ofer condoleanțele familiei persoanei de la miting care a fost ucisă, precum și familiei persoanei care a fost rănită. Este incredibil că așa ceva poate avea loc în țara noastră. În momentul de față nu se știe nimic despre atacator, dar acesta este mort. Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Mi-am dat imediat seama că ceva este în neregulă după ce am auzit un sunet ca o vâjâială, focuri de armă, și imediat am simțit cum glonțul îmi străpunge pielea. Aa avut loc o sângerare puternică, așa că mi-am dat seama atunci ce se întâmpla. Dumnezeu să binecuvânteze America!”, a scris Trump pe contul său oficial de campanie.

Donald Trump a fost împușcat în ureche și a căzut la pământ în timpul unui discurs electoral, imediat după ce au fost auzite mai multe focuri de armă. Trump a fost scos de urgență de pe scenă de agenții serviciilor secrete americane, urme de sânge fiind vizibile pe fața acestuia. Înainte de a fi scos de pe scenă, Trump a rămas pe scenă timp de un moment pentru a permite jurnaliștilor să îl fotografieze ridicând pumnul în sus.

Citiți aici știrea inițială și detalii despre evenimentele de după tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump.

Sursa foto: Shutterstock

