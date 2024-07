Fără vize pentru SUA: Ciolacu anunță o campanie de „calificare” a României în programul Visa Waiver

Premierul Marcel Ciolacu a lansat campania "Calificăm România" care vizează includerea ţării noastre în Programul Visa Waiver.

El a susţinut, la începutul şedinţei de Guvern, că există "o oportunitate uriaşă" şi i-a îndemnat pe toţi românii care au vize valabile de tip B1 sau B2 şi pe cei care au avut o astfel de viză să aplice pentru reînnoirea acesteia.



"Lansăm astăzi campania 'Calificăm România' şi ne propunem, făcând o analogie cu fotbalul, să calificăm România în Programul Visa Waiver, având destinaţia de a călători în Statele Unite fără vize. Există o oportunitate uriaşă, valabilă doar până pe 30 septembrie. De aceea, rog toţi cetăţenii români care au vize valabile de tip B1 sau B2 şi cei care au avut o astfel de viză să aplice pentru reînnoirea vizei. Aşa vom atinge acea rată de refuz de maxim 3% şi sunt convins că, mobilizând cât mai mulţi români în această campanie, vom călători în Statele Unite de anul viitor fără vize", a afirmat prim-ministrul.

Fără viză pentru românii care vor să meargă în SUA: spoturi publicitare la TV și la radio

Consiliul Naţional al Audiovizualului a dat aviz favorabil joi solicitării primite de la Cancelaria Prim-ministrului referitoare la două spoturi, unul pentru televiziune şi unul pentru radio, referitoare la această campanie.

Valentin Vătăjelu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului şi coordonator naţional pentru aderarea României la Programul Visa Waiver, a informat că Guvernul va lansa joi campania care se referă la impulsionarea reînnoirilor de viză SUA şi de aplicare pentru vize B1 şi B2 pentru cei care au deţinut anterior.

"Acest demers este o oportunitate istorică pentru România de a adera la Programul Visa Waiver în viitorul apropiat. Guvernul României s-a angajat să îndeplinească criteriile de aderare până la sfârşitul anului fiscal american care se termină pe 30 septembrie 2024. Este o zonă de criterii de securitate în care am semnat mai multe acorduri de schimb de informaţii cu Statele Unite ale Americii în vederea combaterii terorismului şi a infracţionalităţii transfrontaliere, dar mai este şi acest ultim criteriu tehnic - o rată de refuz a vizelor pentru turism şi afaceri de sub 3%, ceea ce este extrem de greu de obţinut. În acest demers, practic, este un proiect comun al Guvernului României şi al Ambasadei SUA la Bucureşti, în sensul în care lucrăm împreună pentru atingerea acestui obiectiv şi împreună am stabilit (...) să impulsionăm cetăţenii români deţinători de viză, expirată sau care urmează să expire, să şi-o reînnoiască. Şi atunci dorim să lansăm această campanie pentru că este în sprijinul tuturor românilor şi al generaţiilor viitoare care vor călători în Statele Unite ale Americii fără viză", a explicat Valentin Vătăjelu.

El a precizat că toate materialele vor fi publice pe pagina Guvernului calificămromania.gov.ro.

Potrivit acestuia, sunt semnale că România este "foarte aproape" de îndeplinirea ratei de refuz de 3%. "Măsura aceasta este practic o plasă de siguranţă să ne asigurăm că toate eforturile depuse până acum nu sunt în zadar şi atunci demersul acesta ne-ar ajuta pe toţi să avem garanţia că pe 30 septembrie vom fi sub 3% cu rata de refuz a vizelor", a precizat Vătăjelu.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: