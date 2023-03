Surse G4Media: Virgil Popescu este audiat ca martor în dosarul măștilor neconforme

Virgil Popescu, ministrul Energiei este audiat ca martor în dosarul măștilor neconforme pe care Romarm le-a achiziționat de la familia Pițurcă.

DNA îl audiază pe Virgil Popescu, care la momentul realizării achiziției de măști era ministru al Energiei, funcție pe care o ocupă și în prezent. La momentul afacerii, compania Romarm funcționa în subordinea Ministerului Energiei, potrivit unor surse ale G4Media.

Reamintim că fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, și directorul general al ROMARM, Gabriel Țuțu, au fost reținuți de procurorii anticorupție din Capitală din cauză că ar fi făcut bani cu măști pe timpul pandemiei. Ulterior, aceștia au fost eliberați de magistrați.

Ministerul Economiei, instituția sub ordinea căreia se află Romarm, a transmis în trecut un comunicat prin care anunță că nu are nicio implicare în cazul anchetat de DNA, în care directorul general Gabriel Țuțu și fostul selecționez al echipei naționale de fotbal Victor Pițurcă au fost reținuți sub suspiciunea că ar fi păgubit compania de stat cu peste 8,6 milioane de lei.

