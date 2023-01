Ministerul Economiei se spală pe mâini de cazul în care este implicat Victor Pițurcă

Ministerul Economiei, instituția sub ordinea căreia se află ROMARM, a transmis un comunicat prin care anunță că nu are nicio implicare în cazul anchetat de DNA, în care directorul general Gabriel Țuțu și fostul selecționez al echipei naționale de fotbal Victor Pițurcă au fost reținuți sub suspiciunea că ar fi păgubit compania de stat cu peste 8,6 milioane de lei.