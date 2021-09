Care sunt condițiile pentru a transforma arta într-o afacere de milioane

Piața artei nu înseamnă doar a vizita câteva expoziții, de a vedea câteva tablouri sau sculpturi, ci este și un sector economic plin de oportunități de business.

Am discutat cu Ioana Ciocan, directoarea și inițiatoarea Art Safari, care organizează unele dintre cele mai importante expoziții și evenimente de artă de la noi. Am vrut să descoperim care mai sunt coordonatele de pe piața artei, mai ales în noul context, ocazie cu care am putut descoperi că această industrie poate genera bani frumoși, dacă ești atent la unele aspecte, mai ales că în ultimii ani au apărut unele schimbări.

Potrivit directoarei Art Safari, în prezent, oamenii sunt mai conectați decât oricând la lumea artei, grație expansiunii social media și a mijloacelor de comunicare online.

„Cumpărarea de artă online, din oricare colț al lumii, a devenit posibilă. Motivațiile cumpărării de artă pe timp de pandemie sunt de la pasiune până la investiții pe termen lung. Arta poate reprezenta o afacere de succes. O afacere foarte bine structurată, care depinde de experiența, preferințele, gusturile celor implicați. Piața de artă e la fel ca oricare alta, dar are o particularitate – mizează pe opere, pe lucrări de artă. Finalitatea este aceeași: profitul”, ne-a explicat Ioana Ciocan.

Directoarea Art Safari ne-a mai spus că arta poate fi profitabilă chiar și într-o țară precum a noastră, dar trebuie să fii atent.

Arta poate fi un business foarte bun, dacă îți alegi un consilier bun.

Ioana Ciocan

„Arta se cumpără în primul rând cu inima. Colecționarii creează legături imediate cu o operă. Investiția în artă poate fi extrem de profitabilă în România, mai ales dacă știi ce și cum să alegi de aceea este bine să fii informat, să apelezi la un consultat de artă. Să vizitezi cât mai multe expoziții, muzee.

Arta generează bani peste tot. La iubitorii de artă, pasiunea se transformă în investiție. România e o țară care nu face excepție și are mulți oameni care investesc în artă. Arta poate fi un business foarte bun, dacă îți alegi un consilier bun”, a subliniat Ioana Ciocan.

Așadar, dacă ai bani să investești în artă trebuie să:

cunoști preferințele, gusturile celor implicați într-o tranzacție

să fii informat în legătură cu operele de artă, cu numele artiștilor vandabili și populari

să vizitezi cât mai multe expoziții și muzee

nu în ultimul rând, să-ți găsești și un consultat de artă

Orice este de vânzare, iar cumpărătorii se găsesc în toate categoriile

Ioana Ciocan ne spune că în artă orice este de vânzare, operele de artă putând lua multe forme, iar prețurile variază în funcție de renumele artistului.

„E vandabil orice își dorește clientul. Poate fi grafică, sculptură, tablouri. Cel mai scump tablou vândut vreodată în România la o licitație este tabloul «Țărăncuță cu basma albă» al lui Nicolae Grigorescu. Suma? 340.000 de euro.

Opera a fost expusă și la Aeroportul Internațional Henri Coandă în cadrul Art Safari Aeroport Museum. O lucrare record ca aceasta reprezintă o investiție sigură, ea se vinde oricând la licitație în România sau în străinătate”, ne-a mai spus Ioana Ciocan.

(Țărăncuţă cu basma albă - Nicolae Grigorescu - Sursa foto: Art Safari)

În acest an, cea mai scumpă lucrare expusă la Art Safari 2021 a fost „Curtezane din Shimabara” de Samuel Mutzner, care a fost adjudecată cu 160.000 de euro. În total, anul acesta valoarea operelor expuse cu ocazia Art Safari a fost evaluată la de aproximativ 9 milioane de euro.

Cât despre clienți, iubitorii de artă se găsesc și în rândul celor cu mai puțini bani, dar și în rândul investitorilor instituționali, iar sumele pot ajunge la niveluri record.

„Clienții de artă și investitorii provin din toate categoriile: de la studenți care sunt îndrăgostiți de artă până la bănci, iar sumele investite variază de la 100 euro până la 1 milion de euro sau recordul mondial Salvator Mundi DaVinci 450 milioane de euro”, ne-a mai spus inițiatoarea Art Safari.

(„Curtezane din Shimabara” - Samuel Mutzner - Sursa foto: Art Safari)

Galeriile de artă profită de expansiunea în lumea digitală

Cât despre partea de expoziții, potrivit Ioanei Ciocan, în perioada aceasta foarte dificilă, de pandemie, marile muzee ale lumii și-au deschis porțile virtual și, în acest fel, au putut fi vizitate de oameni care, poate, nici nu se gândeau că vor ajunge să le treacă pragul fizic. Digitalizarea, mediul virtual, viteza cu care circulă informațiile facilitează și accesul oamenilor la arta vizuală.

„Anul acesta Art Safari va introduce posibilitatea vizitării digitale tuturor celor care din diverse motive nu pot fi fizic alături de noi. Vom avea două tipuri de vizite, vizite cu ghid care se vor desfășura live și vizite virtuale pe care doritorii le pot accesa oricând le permite programul. Continuăm, desigur, cu Night Tours. Celebrele tururi de noapte care sunt foarte populare și care sunt preferate de public. Biletele sunt limitate, deci vă sfătuiesc să vă luați un bilet rapid ca să descoperiți și voi magia Tururilor de noapte.

Alături de echipa de ghizi și curatori ai expozițiilor, te poți bucura de turul ghidat și de seara de networking, ce promite repertoriul complet al unei seri petrecute în oraș: artă, muzică, relaxare și băuturi! Iar anul acesta vor fi cu atât mai speciale, cu cât muzica va fi asigurată de Tolouse Lautrec! Iar, pe cei care nu pot ajunge, îi așteptăm să participe la tururile ghidate live alături de Marius Manole și Horia Roman-Patapievici”, ne-a mai spus directoarea Art Safari.

Art Safari vrea să-și permanentizeze activitatea expozițională

Cât despre iubitorii de artă, Ioana Ciocan ne spune că, publicul de azi este din ce în ce mai dornic să vadă opere noi și să experimenteze pe viu emoția artei.

„Cred că a devenit mai deschis la nou și mai dornic de artă. De la an la an simțim cum publicul este mai doritor de a vedea expozițiile curatorilor noștri și arta marilor maeștri ai artei românești. Am făcut arta accesibilă marelui public. Și, încă ceva, am reușit să le arătăm vizitatorilor Art Safari că arta nu plictisește, ba dimpotrivă!”, este de părere Ioana Ciocan.

Art Safari are planuri noi în legătură cu activitatea sa, luând în calcul amenajarea unor expoziții permanente.

„Nu ne oprim aici. Vizăm și alte aeroporturi din țară pentru deschiderea de muzee Art Safari. Apoi, intenționăm permanentizarea activității expoziționale a Art Safari, să trecem de la un muzeu temporar, cu sediu nomad, la o activitate curentă și un sediu adecvat, instituționalizat. În acest sens, Art Safari și Muzeului Municipiului București au semnat unui parteneriat pe 2 ani, de folosire împreună a spațiului expozițional al Palatului Dacia-România, destinat pe viitor amenajării istoricei Pinacoteci a Bucureștiului, precedat de o renovare și organizare corespunzătoare”, ne-a mai dezvăluit directoarea Art Safari.

Sursa foto: Shutterstock

