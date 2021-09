Expoziția Art Safari 2021 are opere de artă care valorează peste 9 milioane de euro

Art Safari, operator cultural independent care acționează pe scena de artă din România și unul din cele mai importante eveniment culturale din București are loc în perioada 16-26 septembrie 2021. Ediția din acest an este mai mare comparativ cu cea de din 2020 și asta pentru că expozițiile au loc în două locații: Palatul Dacia-România (Palatul Pinacotecii), de pe strada Lipscani și la Hanul Gabroveni, în imediata apropiere.

Art Safari 2021 are patru mari pavilioane expoziționale: Samuel Mützner pe urmele lui Claude Monet, curator Rodica Marian, Pavilionul Central: Constantin Piliuță. Culoare de zenit, curator Călin Stegerean și Pavilionul Contemporan: Superheroes/Antiheroes. Tendințe în arta contemporană românească, curatoare Raluca Ilaria Demetrescu și Seducție și triumf în artă. Femei-artist în România, curator Elena Olariu, echipa curatorială, Angelica Iacob, Ana Maria Măciucă-Pufu, Cristina Ioniță-Măciucă și Liana Ivan-Ghilia.

„Anul aceste este dedicat expoziției lui Samuel Mützner pentru că Art Safari vrea să continue recuperarea marilor artiști. Samuel Mützner a fost elevul lui Claude Monet și i-am dedicat o o parte specială, mai ales florilor pe care le-a pictat la Giverny, dar și în perioada românească”, a precizat Ioana Ciocan, directorul Art Safari, în deschiderea evenimentului.

Aproximativ 850 de lucrări de artă provin din colecţiile a 25 de muzee şi din 80 de colecţii private vor fi expuse anul acesta la Art Safari. Operele de artă expuse la Palatul Dacia-România şi Arcub Hanul Gabroveni valorează peste 9 milioane de euro.

Totodată, cu ocazia deschiderii Art Safari 2021, Ambasada Olandei a dezvelit, în premieră, o copie florală gigant a uneia dintre picturile expuse în Pavilionul Muzeal, mai exact un uriaș „Vas cu tufănele” pictat de Samuel Mützner, vedeta expoziției de artă impresionistă.

Instalația florală, compusă special în Olanda pentru a marca acest moment, are dimensiunile de 4 x 4 m. Pictura originală măsoară 33 x 42 cm și poate fi identificată într-una din sălile expoziției dedicate lui Mützner.

Am hotărât să îl scoatem pe Samuel Mützner din expoziție așa că am hotărât să îl expunem și afară. Prin urmare am apelat la Ambasada Olandei care ne-a ajutat la realizarea unei lucrări suprinzătoare. O lucrare din expoziția Samuel Mützner a fost reprodusă, bineînțeles, mărită pentru că lucrarea de aici are peste patru metri înălțime.

Ioana Ciocan (foto), directorul Art Safari