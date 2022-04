Volumul de buzunar, intitulat ”O carte de poezii de Charlotte Brontë, vândută de Nimeni și tipărită de Ea Însăși”, este o colecție de zece poezii scrise de faimoasa autoare britanică în 1829, când avea numai 13 ani, potrivit CNN.

Deși are doar 15 pagini, manuscrisul a fost evaluat la 1,25 de milioane de dolari de James Cummins Booksellers, specializați în cărți rare, care îl vor scoate la vânzare la acest preț un târg de carte din New York. În cazul în care se vor găsi mai mulți doritori, așa cum s-a întâmplat recent cu un alt manuscris al celebrei scriitoare, ar putea fi vândut la licitație, la un preț semnificativ mai mare.

BRONTE BOOK FOUND! This tiny Book Of Rhymes, written by Charlotte Bronte aged 13, had been thought lost since 1916. "Sold by nobody" wrote Charlotte - it sold for $520 in 1916 and is now up for auction with an estimate of 1.25 million! pic.twitter.com/2cYh6UBJST