Povestea medicului aromân care le face pe proaspetele mame să se simtă mai bine în pielea lor

De multe ori auzim sintagma “frumusețea este în ochii privitorului”, dar, oare frumusețea nu ar trebui să fie la fel de importantă și prin ochii purtătorului? Medici esteticieni spun că da. “Chirurgia estetică îți schimbă modul în care te privești tu pe tine, te face să te simți bine în pielea ta”, a declarat, într-un interviu acordat Wall-Street, dr. Oltjon Cobani, unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi esteticieni din România.

Dr. Oltjon Cobani s-a născut în Albania, din părinți aromâni, și a venit în București la vârsta de 14 ani, unde a urmat liceu „Ion Neculce”. A făcut apoi facultatea de Medicină la UMF Carol Davila București. După absolvire, s-a specializat în Chirugia Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă în cadrul Spitalului Floreasca. În prezent este medic independent în cadrul grupului Monza, fiind unul dintre cei mai căutați chirurgi esteticieni, în special pentru intervenții corporale (abdomen, sâni).

“Am venit aici pentru că părinții mei au considerat că facultatea de medicină din România este una foarte bună, pe vremea aia era recunoscută în tot estul Europei. În timpul rezidențiatului, am început să cochetez cu chirurgia estetică, am lucrat chiar și cu medici de înalt renume internațional”, povestește medicul chirurg.

Lipoabdonimoplastia, soluția pentru tinerele mame care vor să se simtă bine cu ele însele

O parte însemnată dintre pacientele doctorului Cobani o prezintă femeile care au născut de curând și apelează la lipoabdonimoplastie.

“Când faci o remodelare a structurii abdominale, te adresezi mușchilor, grăsimii și pielii. Practic, este vorba despre remodelarea regiunii abdominale, combinându-se intervenția estetică cu cea funcțională pentru că reparăm și hernii ombilicale sau hernii de perete abdominal”, explică dr. Oltjon Cobani.

O operație de lipoabdonimoplastie poate dura și până la 5 ore, iar pacienta trebuie să aibă mare grijă la recuperarea post-operatorie, în special la dietă. Costul unei astfel de intervenții este de aproape 4000 de euro.

Încurajez sportul și o viață echilibrată, tocmai de aceea le spun pacientelor că nu merge să te oprești la prima shaormerie după operație.

Pe locul secund ca frecvență a intervențiilor făcute de medicul Cobani sunt operațiile sânilor, cu preponderență ridicarea și micșorarea sânilor.

Frumusețea, naturalețe îmbunătățită

Atunci când l-am rugat pe dr. Cobani să ne definească frumusețea în câteva cuvinte, acesta a răspuns imediat: “naturalețe îmbunătățită”.

“Eu recomand tot timpul naturalețea, iar dacă o persoană își dorește ceva ce eu consider că este exagerat, nu fac acea intervenție, ci o invit să se ducă și la alt coleg. Consider că nu trebuie să încurajăm tinerii să vrea să semene cu alte persoane cunoscute, fiecare om are fizionomia și tipologia lui”, mai declară medicul.

