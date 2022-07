FOTO | O altă față a litoralului românesc: prețuri ca în Centrul Vechi din București și liniște ca pe plajele grecești

Ca să mai spălăm puțin rușinea lipsei de turiști din Mamaia, am făcut o vizită pe plajele din Jupiter, o stațiune care nu se numără neapărat printre primele alegeri ale turiștilor. Ne-am întors cu poze de pe plajă, dar și cu prețuri de la restaurant.

Ne-am cazat la hotelul Cometa (trei stele), așezat la doi pași de plajă. Bineînțeles, având în vedere amplasamentul, prețul cazării a fost pe măsură, mai exact 770 de lei pentru două nopți, pentru o cameră dublă superioară, cu mic dejun inclus.

Mic dejunul, așa cum probabil vă așteptați, este bufet suedez și vă puteți alege ce doriți.

Zona în care este amplasat hotelul cuprinde și un mic golfuleț, prin urmare ne-am bucurat de liniște și am ascultat în tihnă valurile mării.

Și pentru că pe toată lumea interesează, prețul unui șezlong cu umbrelă este de 30 de lei pe zi.

Tot pe plajă ne-am luat și câte un frappe, prețul unuia fiind 15 lei. Comparativ cu Grecia, unde un frappe (în funcție de cafenea) poate costa 1,5 euro, 3 euro sau chiar 5 euro, prețurile par a fi în același segment. Însă frappe-ul grecesc este făcut cu nes, lapte rece și gheață și cu siguranță nu este la fel de bun ca din România. Însă gusturile nu se discută...

De asemenea, am mâncat și în afara hotelului, unde am comandat o quesadilla, într-una din zile. Costul acesteia a fost de 30 de lei, similar prețurilor din Centrul Vechi.

În general, două persoane pot mânca un prânz sau o cină pe litoralul românesc cu circa 100 de lei.

Iar la ceas de seară, dacă doriți să vă răsfățați cu o sticlă de vin, aceasta costă 60 de lei (cel puțin, cea pe care am ales-o noi).

Ca o concluzie, două nopți (trei zile) pe litoralul românesc, în Jupiter, la un hotel lângă mare și cu vedere spre răsărit, alături de mâncare și de gustările de pe plajă ajung la circa 1.000 de lei pentru un turist (un cost similar pentru patru sau cinci nopți la vecinii bulgari, dacă nu suntem prea pretențioși în ceea ce privește hotelul sau dacă rezervăm din timp și nu last-minute).

Cât despre parcare, nu ne-am pus problema, deoarece am călătorit cu trenul, biletul costând 80 de lei/ persoană, iar călătoria durând patru ore (am plecat din București la 7.12 și am ajuns la mare la 10:53). Însă am dat Trenurile Soarelui pe un tren privat.

