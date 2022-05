Lipsa de angajați din hoteluri și restaurante a devenit o problemă din ce în ce mai presantă pentru angajatorii din România. După doi ani de pandemie, HoReCa, una dintre cele mai afectate industrii de multiplele restricții, caută acum oameni pe care să îi angajeze. Românii par să nu se lase „impresionați” de salariile din domeniu și nici de beneficiile oferite de angajatori. Această situație se regăsește și la Ana Hotels din Eforie Nord, după cum ne povestește Iuliana Tasie, general manager al unității, într-un interviu acordat wall-street.ro.

„Anul trecut a fost o nebunie, cel mai cumplit an pentru că pandemia încă era, personalul nu era, cei care rămăseseră îi `omoram` pentru că nu aveam mâna a doua, dispăruseră. Mulți s-au dus în alte domenii. Și nu vorbesc de pozițiile low, mă refer aici la pozițiile de birou, la manageri, s-au reprofilat. Asta e marea provocare a domeniului. Iar tinerii care ies acum din facultăți, dacă cumva au ales turism sau o zona legată de turism, se reprofilează”, a declarat Iuliana Tasie, managerul care administrează Ana Hotels Eforie Nord şi Ana Aslan Health Spa, parte din grupul hotelier ANA Hotels, deţinut de omul de afaceri George Copos.

Angajații din hoteluri și restaurante încasează, în medie, 2.016 lei și au cele mai mici salarii medii nete din România, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Pentru mulți angajatori din hoteluri și restaurante, debutul sezonului estival este sinonim cu goana constantă după angajați. Candidații se găsesc greu pentru că fie au fost „furați” de străinătate, fie au fost absorbiți deja de alte industrii, în care s-au reconvertit profesional pentru a nu rămâne fără loc de muncă.

Nu reușim să îi atragem cu niciun fel de stimulente sau beneficii. Financiarul primează. Te întreabă de salariu din prima. Un băiat m-a întrebat la interviu `Dvs. credeți că puteți să trăiți în ziua de azi cu 2.000 de lei?` Și eu i-am zis că astea sunt salariile pentru entry-level, cum este și cel de recepție, pentru cei care nu au experiență. În primul rând, eu de ce i-aș da un salariu mai mare în condițiile în care eu în primul an trebuie să îl învăț tot, pentru că nu are abilități. Vorbim de un caz concret, de o un băiat care era anul 3 și termina facultatea și nu a făcut practică. Termini facultate și te înscrii la master și nu știi nimic. I-am povestit cum am făcut eu în facultate și cum ar putea trăi din acești 2.000 de lei. Soluția e să îți iei un doilea job și să câștigi cel puțin jumătate din primul. Și atunci ai o viața bună, investești în tine un an, apoi ajungi să ai salariu mai mare. Citeste si: Domeniile în care ar putea migra lucrătorii din zona HoReCa Iuliana Tasie, general manager Ana Hotels

Citește și: Salariile din HoReCa, mai mari cu 20%, dar candidații rămân sceptici și întârzie să apară

General Managerul de la Ana Hotels din Eforie Nord spune că din păcate, situația legată de salarii este una constantă și doar cei care își doresc cu adevărat sunt dispuși să primească la început mai puțini bani. Pentru industria ospitalității, Iuliana Tasie oferă chiar exemplul ei de intrare într-un domeniu nou, în care s-a angajat pentru prima dată ca agent de vânzări, pe un post de entry-level.

„Eu spre exemplu am terminat Relații Internaționale, deci nu are nicio legătură ce fac acum cu ce am terminat (...) Am am ajuns în hotelul acesta la 28 de ani, pe un post de entry-level, eram agent de vânzări în condițiile în care la vârsta aia alții aveau deja funcții. A trebuit așadar să recuperez tot acest timp care nu e deloc confortabil față de generațiile mai tinere, dar nu imposibil”, a mai completat liderul unității hoteliere din Eforie Nord, renumite pentru piscina cu apă sărată din lacul Techirghiol.

Citeste si: Ana Aslan Health Spa mizeaza pe noi concepte la Eforie. Ce planuri are

Sursa foto: Ana Hotels

Angajarea de personal străin nu e mereu o soluție

Dacă altădată era un domeniu cumva invidiat în ceea ce privește posibilitățile salariale, în urma pandemiei, angajații și angajatorii din restaurante, cafenele și baruri au fost cei mai afectați de măsurile impuse de pandemie. Deși importul de forță de muncă pare o alegere la îndemână, dată fiind stabilitatea și determinarea personalului de care dă dovadă personalul adus din Asia, nu toți cei veniți din afara țării se pliază pe locurile de muncă puse la dispoziție în România. Ana Hotels a angajat pe litoral și câțiva muncitori asiatici, însă au întâmpinat mai multe bariere.

„La noi problema anul trecut este că am luat ce am găsit pe piață. Erau multe companii care au închis în pandemie, iar cei care aveau contracte cu ei i-au cam lăsat liberi și au plecat în piață. Noi recrutam din cei care deja aveau drept de ședere, dar nu îi luai că aveau experiență, îi luai pentru ce voiau ei. Pare simplu că îl trimiți la curățenie, dar nu e așa. De aici au plecat problemele că nu am putut să facem un proces de recrutare adecvat, chiar și pe personal non-EU. Pentru noi, ca hotelieri, pentru zonele calificate de curățenie camere, de zonele de ajutor de bucătari, de stewarding, ai nevoie de un minim de experiență, un minim de abilități. Plus, limba, plus până ajung ei să cunoască produsul și circuitele și până să fie familiari cu ce facem”, a mai explicat Iuliana Tasie.

Citeste si: Cum arată Nordis Mamaia, hotelul de lux care așteaptă să fie...

Soluția pentru a atrage tinerii către industria HoReCa ar trebuie să vină și din partea statului, mai spune general managerul Ana Hotels. În lipsa școlilor profesionale care au dispărut deja de ani buni, autoritățile ar trebui să sprijine școlile vocaționale private din România și să le ofere burse tinerilor care vor să urmeze o carieră în domeniu.

„Dacă tot nu ne întoarcem la școlile profesionale, am putea folosi acest sistem într-un parteneriat public privat în care să fie copii care să obțină burse și să poată participa la aceste școli. Atunci am avea hoteluri de o calitate extraordinară și astfel le-am da o șansă și copiilor care nu au abilități de manager. Pentru că nu toată lumea e făcută să fie manager. Dar nu înseamnă că nu va câștiga bine, că nu va fi recunoscută muncă lui, că nu va avea o poziție. Dar noi nu avem cultură pentru asta, nu avem educație, toți vrem să facem facultate, iar asta pleacă și de la mentalitatea părinților (...) Se spunea înainte că meseria e brățară de aur. E încă valabil acest lucru, dacă ai o abilitate e a ta, e pusă deoparte”, a mai precizat Tasie.

Citeste si: 99% din hotelurile de pe Litoral, renovate sau reabilitate

Anul trecut, în perioada de vârf a sezonului estival, la Ana Hotels au lucrat aproximativ 200 de persoane, în timp ce în restul sezonului lucrau circa 160 de angajați. Grupul Ana Hotels mai deține în București și Crowne Plaza Bucharest și Athénée Palace Hilton, dar si locațiile prezente în Poiana Brașov: Hotel Bradul și Hotel Sport (de patru stele) și Hotel Poiana, o unitate de trei stele.

Vezi și: Cum a fost 2021 pentru hotelurile din Poiana Brașov ale Ana Hotels. „Criza ne-a învățat să nu spunem nu”

Sursa foto: Ana Hotels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: