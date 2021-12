Cum a fost 2021 pentru hotelurile din Poiana Brașov ale Ana Hotels. „Criza ne-a învățat să nu spunem nu”

Grupul Ana Hotels, controlat de omul de afaceri George Copos încheie 2021 cu un grad de ocupare de doar 35% în locațiile prezente în Poiana Brașov: Hotel Bradul și Hotel Sport (de patru stele) și Hotel Poiana, o unitate de trei stele. Comparativ cu 2019, ultimul an de referință, cu activități care au funcționat fără întreruperi, gradul de ocupare este mai mic cu 20%, a declarat într-un interviu acordat wall-street.ro, Laura Ursu, General Manager la Ana Hotels Poiana Brașov.

Flexibilitatea și-a spus cuvântul și în paleta de servicii de ospitalitate din România, unul dintre primele sectoare de activitate perturbate de restricțiile care apar constant, în contextul fiecărui val pandemic. Managerii hotelieri personalizează tot mai mult pachetele turistice în așa fel încât să le ofere celor care calcă pragul posibilitatea de a reprograma rapid sau de schimba diverse facilități oferite cu altele. În 2021 s-a văzut în mod cert o schimbare în comportamentul românilor, în ceea ce privește rezervările, fiind mai curând preferate cele last minute. „Pandemia ne-a învățat să nu spunem nu”, a fost una din devizele după care s-au ghidat și managerii de la Ana Hotels Poiana Brașov, în 2021.

„Schimbarea comportamentului consumatorului s-a resimțiti, iar pandemia și-a pus amprenta asupra acestui aspect. Dacă înainte de criza sanitară romanii își rezervă cu două-trei luni înainte cazare, comportamentul lor s-a schimbat radical. Spre exemplu azi ne sună că vor să rezerve pentru mâine, ceea ce înainte de pandemie nu se întâmpla.

Au fost inclusiv zile de sâmbătă în care porneam dimineața cu 20 de camere și până seara aproape se umplea hotelul. A trebuit să ne adaptăm rapid resursele pe care le aveam, mai ales cele de personal ca să putem acoperi toți noii clienți. Ne-am obișnuit după ce s-a întâmplat două, trei weekend-uri la rând”, a precizat Ionela Alexii, director de Vânzări în cadrul Ana Hotels Poiana Brașov.

Mai mult, au existat și multe situații în care turiștii au venit direct la hotel să se cazeze, fără a avea o rezervare în prealabil.

Turiștii care au trecut pragul locațiilor Ana Hotels din Poiana Brașov, în 2021, au petrecut, în medie, cam 3 - 3,5 nopți de cazare. Pentru 2022 reprezentanții companiei își propun să prelungească timpul mediu de ședere în locații și pregătesc deja pachete cu activități în afara locației, cum sunt experiențele offroad, zbor cu parapanta, călărit sau drumeții montane alături de ghizi.

„Pentru 2022 ne propunem, în condițiile legate de pandemie, dacă ne vor permite, vrem să atingem un grad de ocupare de 40-43%. E o prognoză optimistă, sperăm să ne și iasă, căci sunt foarte mulți de dacă (...) Vrem să creștem acest sejur mediu, de la 3,5 în perioada de sezon spre 4 sau chiar 4,5”, ne-a explicat Laura Ursu, General Manger Ana Hotels Poiana Brașov, un lider cu mai bine de un deceniu de experiență în cadrul grupului.

Provocări au fost în 2021 și în ceea ce privește gestionarea resursei umane, toți jucătorii din turism de pe piața locală s-au confruntat în multe luni cu o lipsă acută de personal.

„Am încheiat parteneriate cu școli de turism din Brașov, școli profesionale și de învățământ dual care ne permit sa aducem elevi care sa facă practica aici. Este vorba de Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Brașov, unde găsim ambele forme de învățământ și profesional și dual și Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu”, a declarat Laura Ursu.

General Managerul de la Ana Hotels Poiana Brașov a mai precizat că nevoia de personal a fost mai ușor de controlat în locațiile cu care compania este prezentă atât pe litoral, cât și la munte, prin prisma faptului că angajații au putut să fie mutați de la o unitate la alta, pentru a face față punctual, la numărul mare de turiști din perioadele de vârf.

Încercăm cât de mult putem să ținem angajații buni și am creat un staff core. Norocul nostru este că avem locații care au sezonalitate diferită și am putut sa trimitem colegi ne-ai noștri în locația din Eforie Nord. La fel colegii de la Crowne Plaza Bucharest au avut nevoie de ajutor și la fel am delegat persoane și viceversa. În perioada aceasta avem colegi de la Eforie, de la Crowne Plaza Bucharest care vin aici și pun umărul ca să putem sa susținem businessul.

Laura Ursu, General Manger Ana Hotels Poiana Brașov