Michael Flatley, ”Lord of the Dance”, este un nume cunoscut pe întreaga planetă. Spectacolele lui, care revin din mai și în România, au însă în spatele lor un model de business pe care Michael Flatley spune că l-a conceput încă din anii '90. Este deci ”Lord of the Dance” și un ”CEO of the Dance”? Răspunsul, în primul interviu de business realizat vreodată cu omul care a transformat dansul irlandez într-o adevărată industrie globală de entertainment.

Primul plan de afaceri, scris pe un șervețel într-un bar din Londra

Wall-Street.ro: ”Lord of the Dance” a devenit, la ora actuală, un imperiu de business, mai mare decât unele economii ca Tuvalu sau Insulele Marshall. Deci putem spune că ați devenit mai degrabă ”CEO of the Dance”?

Michael Flatley: Îmi aduc aminte că, atunci când am început, aveam foarte puțină experiență în materie de business. Dar știam că am ceva special. Stăteam cu un prieten într-un bar din Londra și am început să scriu pe un șervețel o listă de scene celebre, 20 de orașe în care voiam să am spectacole. Apoi l-am întors pe partea cealaltă și m-am apucat să mă gândesc: cât va costa un bilet? Câte bilete per reprezentație? La ce total se va ajunge? Apoi am început să mă gândesc la overhead, cât mă vor costa camioanele, dansatorii, luminile, sunetiștii, partea de media și PR, departamentul legal, contabilitatea. Și mi-am făcut o idee privind costurile, apoi aproape că am dublat valoarea totală a costurilor la care ajunsesem în capul meu, ca să mă pot proteja de riscuri. Am privit lucrurile foarte conservator.

Wall-Street.ro: Pentru că în lumea reală întotdeauna există fricțiune, lucrurile costă mai mult decât pe hârtie.

Michael Flatley: Exact. Dar a demarat, mulțumesc lui Dumnezeu, Și a avut un succes extraordinar. Iar unul dintre lucrurile pe care le-am realizat este că dansatorii mei pot duce o viață extraordinară și au succes datorită show-ului.

”A trebuit să inventez dansul irlandez ca business”

Wall-Street.ro: Ați reușit să promovați foarte mulți dansatori tineri, extrem de promițători, transformând dansul irlandez într-o adevărată industrie – și una care acum generează aproximativ un miliard de lire sterline pe an.

Michael Flatley: A fost scopul meu. Când am început nu exista nicio oportunitate să faci bani din dansul irlandez, nicăieri. A trebuit să inventez acest business. Și acum este un business foarte mare, mulțumesc lui Dumnezeu. Este popular pe tot globul, și am început de la zero, doar cu un vis de a crea acest show prin 1995-1996. Iar la sfârșitul anului 1997 făceam mai mulți bani decât oricare dintre marile trupe rock din lume. Sunt foarte mândru de asta.

Partea de business din show-business

Wall-Street.ro: Deci care e secretul, pe lângă talent? O minte foarte orientată pe business?

Michael Flatley: Nu este ceva pe care să pun de obicei accent, dar nici ceva ce să ascund. Pentru că trebuie să avem tot timpul în minte faptul că lucrăm în show-business. Și mulți profită de pe urma artiștilor – mi s-a întâmplat și mie, și multora dintre prietenii mei care sunt artiști faimoși. Așa că am decis că, cu cât pot controla mai mult eu însumi, cu atât mai mari sunt șansele mele de succes.

Acum, îmi imaginez că și cel mai bun om de afaceri din lume se uită la business-ul lui și spune – ”OK, trebuie să-mi asum o pierdere de 10%, cineva o să-i fure și o să scape, ceva o să se piardă, cineva o să rateze o ocazie”. Trebuie să îți asumi așaa ceva. Dar lăsând asta deoparte, restul, dacă te concentrezi și îți faci tema dinainte, chiar îți poți atinge obiectivul de business. Acesta e scopul meu de fiecare dată, și încerc să o fac tot mai bine.

Am avut, evident, o perioadă mai grea în timpul pandemiei, dar am început reconstrucția și ritmul este fantastic. Am creat un spectacol de Crăciun complet nou, care va fi lansat la sfârșitul acestui an și sperăm că anul viitor îl vom aduce și în România. Așa că suntem foarte entuziasmați de acest spectacol și de faptul că avem mai multe trupe în turneu în clipa de față.

Planuri strategice și coșmaruri logistice

Wall-Street.ro: Fiind un business, trebuie să lansați produse noi, să vă extindeți: ce planuri aveți în acest sens?

Michael Flatley: Planurile mele sunt simple. Am creat Riverdance, Lord of the Dance, Feet of Flames, Celtic Tiger, Dangerous Games. Și trimit în turneu 2, 3, 4 trupe în acelși timp, care să treacă de la țară la alta. Iar la asta se va adăuga noul show, ”Christmas Spectacular”, care va avea loc în fiecare an între 15 noiembrie și 7 ianuarie, în orașe de pe tot globul. Iar ăsta mă va ajuta să mă extind în locuri noi, să fac lucruri noi, să deschid piețe noi gândind strategic.

În acest domeniu, pentru că show-urile sunt în turneu, trebuie să gândești strategic, să fie atent, de pildă, la definirea rutelor. Nu vrei, de exemplu, din Mexic să mergi în New York, apoi în Arizona și apoi în Europa. Trebuie ca ruta să fie planificată strategic dinainte, ca să fie eficientă din punct de vedere al costurilor.

Scenele, dansatorii, trebuie să fii sigur de disponibilitatea lor. E o provocare uriașă, e un coșmar logistic, dacă greșești ceva, nu prea ai ce să faci. Dar, dacă îți iese bine, e un câștig uriaș și pentru noi, și pentru promoteri.

De la început am vrut să mă asigur că în fiecare oraș unde mergem, când discutăm cu promoterii, le lăsăm ceva pe masă. Toată lumea trebuie să câștie. Sunt un om rezonabil, vreau să îi tratez pe toți corect. Cu mulți dintre promoterii mei lucrez de 25 de ani și sunt mândru de asta, Nu ar colabora cu mine dacă nu ar fi profitabil și dacă nu le-ar garanta un profit în fiecare an. Îi tratez cu respect și mă tratează și ei cu respect. Așa se face bine business.

Cum s-a născut ideea ”Lord of the Dance”

Wall-Street.ro: Plănuiți să vă extindeți și în alte domenii? Știu că ați investit de-a lungul timpului în imobiliare iar cu mult timp în urmă visați să porniți un imperiu în domeniul instalațiilor.

Michael Flatley: Era cu mult timp în urmă, mi-a venit acel gând, dar apoi mi-am dat seama că acela nu poate fi visul meu, fiindcă inima nu e acolo. Or, ca să ai succes, cred că trebuie să faci ceea ce îți spune inima. Trebuie să vă imaginați că părea imposibil la început. Asta îmi spuneau toți: că nimeni nu a făcut bani din dans irlandez, că nimeni nu mă va plăti, că în cel mai bun caz voi dansa în baruri de St. Patrick. Și dacă mă uit acum din perspectiva lor, nu greșeau.

Dar eu aveam un alt vis și un alt obiectiv și eram hotărât să îl ating. Întotdeauna am avut în minte această imagine a unei linii lungi de dansatori dansând cât de repede pot, publicul devenind tot mai entuziast și totul transformându-se într-o experiență mai degrabă ”rock & roll”. Și odată ce am avut această imagine în minte, tot ce mai aveam de făcut era un volum uriaș de muncă. Așa că m-am imaginat pe scenă la Radio City Music Hall și m-am comparat cu unde era atunci – și nu arăta deloc bine. Așa că m-am gândit: cum ajung acolo? Și am luat-o în sens invers: ca să ajung pe scenă la Radio City, va trebui să fac anumiți pași. Va trebui să am succes aici, iar pentru asta am nevoie de o reprezentație bună la TV. Pentru asta e nevoie de o trupă de bună de dansatori. Și am tot mers înapoi, până la punctul unde mă aflam. Iar atunci imediat m-am hotărât. Știam că acum treaba era să parcurg toți acei pași cât de repede posibil. Deci e un volum foarte mare de muncă, hotărâre și încredere în sine. Și așa mi-am atins visul.

Wall-Street.ro: Dar aveați toți acești pași în minte de la început.

Michael Flatley: Da, cred că este esențial. Fără asta, nu ai nimic. Fără un plan, ce fel de business ai?

Ce recomandări de investiții are Michael Flatley

Wall-Street.ro: Fără nicio legătură cu dansul, pentru că ați investit mult în imobiliare, voiam să vă întreb care ar fi cea mai bună investiție, în conjunctura actuală?

Michael Flatley: Nu sunt neapărat în postura în care să le recomand oamenilor unde să-și investească banii. Sunt un artist, sunt și un colecționar de artă, deci arta mi se pare o investiție foarte bună. Dar nu cred că arta poate fi o investiție doar de dragul profitului. Sigur, e o parte importantă, în mod evident, dar cred că trebuie să investești în artă pentru că e ceva de care te vei bucura. La finalul zilei, nu poate totul să fie legat de bani. Sigur că ne place să avem bani și lucruri frumoase, dar trebuie să ne și bucurăm de ele.

De exemplu, la un moment dat aveam 5 case în toată lumea. Presa le botezase ”colierul de perle” fiindcă fiecare avea ce o făcea special. Aș fi putut investi în obligațiuni, - practic, am și investit foarte mult în Berkshire Hathaway – dar de ce să nu mă și bucur de investiția mea? De ce să nu locuiesc în investiția mea? De ce să nu mă bucur de plăcerile vieții în timp ce investiția mea crește?

Imobiliarele sunt o investiție extraordinară și, de asemenea, arta mea s-a dovedit o investiție foarte bună. Pictez, prima expoziție a fost la Mayfair și am obținut prețuri din 7 cifre. Sunt foarte mândru de această realizare. Operele mele pot fi văzute acum în sediul președinției irlandeze, în clădiri oficiale, în palatul prințului Albert din Monte Carlo și lista poate continua. Și e un motiv pentru asta: nu e doar o investiție bună, dar și apreciază arta mea, iar asta e important pentru mine.

”Am propria mea șosea, pot merge cât de repede vreau”

Wall-Street.ro: Și o ultimă întrebare: ce piețe noi vreți să cuceriți în continuare?

Michael Flatley: Vor fi piețe care vor surprinde mulți oameni. La ora actuală există piețe care nu erau deschise acum 25 de ani, când am început. Mi-ar plăcea să mă mut spre India, de pildă, fiindcă știu că ei iubesc dansul. Rusia a fost o piață extraordinară; mi-ar plăcea să mă întorc. Apoi Extremul Orient – sunt foarte entuziasmat de perspectiva de extindere în China. Și Orientul Mijlociu crește rapid. Apoi avem America de Sud – în Mexic am vândut 20.000 de locuri, erau cozi de un kilometru, deși oamenii nu mai văzuseră niciodată spectacolele mele, doar auziseră de ele. Acesta e visul meu, să aduc culturile la un loc. Spectacolul nostru nu are granițe: nu contează ce limbă vorbești, ce culoare a pielii ai, în ce crezi sau de unde ești. E un spectacol de dans.

Aici cred că stă răspunsul la prima ta întrebare, de ce are succes din punct de vedere financiar. Nu prea avem competiție. Dacă ești un star rock, mai sunt și alte staruri rock. Dacă ești o vedetă pop, mai sunt și alte vedete pop. Dar eu am propria mea șosea. Eu mi-am inventat șoseaua, nu este nimeni pe șoseaua mea, deci pot merge cât de repede vreau.

E un spectacol de familie. Publicul meu e între 5 și 95 de ani. Toate rasele, religiile, limbile, toată lumea. Asta cred că e o cheie a succesului.

Sursa foto: wall-street.ro

