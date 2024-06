MINA dă startul înscrierilor la Summer Camp, o tabără creativă de vară pentru copii

MINA, Museum of Immersive New Art, a pregătit o nouă experiență de neuitat pentru cei mici. MINA Summer Camp este o tabără creativă de vară de cinci zile, destinată copiilor cu vârste între 7 și 13 ani, care va avea loc in săptămânile 8-12 iulie și, respectiv, 22-26 iulie. Aici, micuții vor participa la o varietate de activități menite să îi dezvolte pe plan artistic și emoțional. De la cursuri de teatru și dans, la desen, educație financiară și dezvoltare personală, fiecare zi este o aventură de 10 ore plină de învățare și distracție. Toate activitățile se vor desfășura cu ajutorul unor îndrumători cu experiență în acest domeniu.

Într-o lume modernă plină de provocări și presiuni, MINA Summer Camp oferă o oportunitate unică pentru copii de a se dezvolta armonios pe plan artistic și psiho-emoțional. Această tabără de cinci zile, desfășurată sub îndrumarea unor mentori specializați, îmbină creativitatea cu explorarea interioară, sprijinind copiii în descoperirea propriilor superputeri emoționale.

Tabără multisenzorială cu traineri specializați

Corina Platon - Cu aproape 14 ani de experiență în domeniul artistic și 8 ani ca instructor și coregraf, Corina aduce pasiune și profesionalism în fiecare activitate;

Andrei Atabay - Actor și doctorand în Teatru și Artele Spectacolului, Andrei are o vastă experiență de 14 ani în lucrul cu copiii;

Gabriela Dragomir - Cu 10 ani de experiență în dans și coregrafie, Gabriela adoră să lucreze cu cei mici, oferind un schimb reciproc de informație și energie;

Simona Pustianu este actrită și pedagog teatral. Corina a organizat și coordonat în ultimii 8 ani ateliere de jocuri teatrale pentru copii, adolescenți si adulți.

Cum și când te poți înscrie la tabară

Perioada: 8-12 iulie și 22-26 iulie

Interval orar: 08:30 – 18:30

Preț: 1.300 lei (masa și gustările incluse)

Locația: Mina Museum, str. George Constantinescu 2-4, București, la 3 minute de stația de metrou Pipera

Grupe disponibile: 7-8 ani, 9-10 ani, 11-13 ani (în fiecare grupă max. 20 copii, min. 15 copii)

Înscrieri: până pe 10 iunie pe adresa de mail kids@minamuseum.com

În ultima zi a taberei, toată munca și transformarea interioară vor fi celebrate printr-un „Show de Talente” spectaculos, în care părinții pot vedea ce abilități și tehnici au deprins copiii în cadrul MINA Summer Camp. Această tabără de vară de 5 zile este locul perfect pentru a încuraja dezvoltarea personală și artistică a copiilor, oferindu-le un mediu sigur și stimulativ pentru a-și descoperi adevăratele superputeri.

Înscrierile sunt deschise până pe 10 iunie.

MINA este primul spațiu imersiv din România și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. Muzeul combină arta și tehnologia într-un spațiu senzorial pentru toate vârstele și are ca scop creșterea consumului cultural și a calității producției culturale în România. Prin acest spațiu multifuncțional, dotat cu tehnologie de ultimă generație, extindem granițele colaborărilor multidisciplinare și internaționale care sprijină inovația și digitalizarea. MINA este un proiect conceput de One Night Gallery și Le Petit. Partenerii proiectului sunt George.BCR, Kaufland România, Epson România, NVIDIA și Schweppes. În 2024, MINA a lansat MINA Pop Up, ediția itinerantă ce aduce arta digitală și noile tehnologii în trei mari orașe din România: Cluj-Napoca (19 aprilie - 2 iunie), Iași (13 iunie - 10 septembrie) și Timișoara (18 septembrie – 1 ianuarie).

Sursa foto: MINA

