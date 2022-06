Publicis anunță numirea unui... CHIEF METAVERSE OFFICER

Publicis Groupe France a anunțat, în cadrul VivaTech, o nouă interfață pentru a-și ajuta clienții să înțeleagă, să navigheze și să dezvolte strategii Web3. Publicis este cel mai mare grup din piața de comunicare, fiind prezent și în România. Interfața va lua forma unui avatar numit Leon în rolul de Chief Metaverse Officer.

Rolul avatarului va fi acela de a:

însoți clienții și a-i consilia cum să navigheze și să abordeze domeniul meta, cu strategii unice pentru afacerea lor;

acționa ca un ghid pentru angajați, cu sprijinul expertizei și al echipelor potrivite din cadrul Grupului;

prezenta cele mai bune exemple de Web3 de la clienții și din cadrul Grupului.

”Creat de Publicis Conseil, Leon și-a petrecut întreaga carieră în cadrul agenției. Ca nativ Web3, are o bază solidă în toate disciplinele de comunicare și este expert în Metaverse”, spun reprezentanții companiei.

Numirea lui Leon se bazează pe setul de capacități, competențe și talente existente în prezent în cadrul Publicis Groupe, cu accent pe expertiza în Web3 atât în cazurile de utilizare a blockchain - inclusiv NFT, contracte inteligente și aplicații descentralizate - cât și în tehnologiile specifice Metaverse, cum ar fi VR/AR și inteligența artificială. Bazându-se pe abordarea sa Power of One și pe colaborarea între agenții, Publicis a dezvoltat și a condus eforturi în direcția Web3 în ultimul an.

"Metaversul nu este o destinație, ci o ocazie de învățare în timp real pentru toți. Necesită interogare, educație și experimentare. Ne-am angajat să fim în această călătorie alături de clienții noștri, să îi ajutăm să înțeleagă ce înseamnă pentru afacerea lor și să le aducem expertiza Web3 existentă în Grup în materie de date, media și tehnologie. Leon întruchipează acest lucru ca un avatar și îi va ajuta pe clienții noștri să navigheze pe acest nou canal și să progreseze la fiecare pas" - Arthur Sadoun, președinte și CEO, Publicis Groupe.

“Metaversul este un teritoriu nesfârșit, necunoscut, pe care îl putem explora cu creativitate. Pentru a inova cu adevărat, trebuie să experimentăm și să învățăm pe parcurs. Misiunea lui Leon este de a ne motiva pe toți să fim curajoși și progresivi; pentru că, cu cât ne mișcăm mai devreme, cu atât putem ajunge mai departe", a declarat Marco Venturelli, Chief Creative Officer Publicis France, creatorul lui Leon.

Citeste si: ”Aici sau la pachet?”, ajunge și în metaverse: McDonald's a început...

Sursa foto: Publicis

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Sișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: