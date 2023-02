Economiștii care vor să facă finanțele cool: CFA România aduce educația financiară pe TikTok

CFA Society Romania lansează o campanie de educație financiară pe TikTok, invitând tinerii din Generația Z să afle mai multe despre cum își pot organiza bugetul de călătorii, despre meseriile viitorului, monetizarea pasiunilor lor și ce înseamnă un buget pentru distracție.

Din dorința de a aduce educația financiară mai aproape de generația Z, CFA Society Romania lansează seria de filme „From Z to I”, prin care își propune să ajute tinerii din Generația Z să devină independenți financiar prin diferite activități de zi cu zi.

„From Z to I” explorează obiceiurile financiare ale Generației Z și oferă variante alternative acolo unde tinerii întâmpină dificultăți în gestionarea bugetelor. Atât influenceri cu o comunitate vizibilă pe TikTok, cât și invitați și experți din cadrul Asociației CFA România vor împărtăși din experiențele lor în educația financiară și care sunt pașii pe care ei i-au urmat pentru a fi mai eficienți.

Conform unui studiu din 2022, principala provocare a tinerilor din Generația Z este lipsa de motivație, iar principalele subiecte de interes pentru dezvoltarea lor sunt educația financiară și investițiile (53%). Având în vedere că factorul motivator în viață al 47% dintre tinerii chestionați este independența financiară, iar banii reprezintă motivația principală în alegerea unei cariere pentru 55% dintre ei, campania ,,From Z to I” își dorește să inspire tinerii să știe mai multe despre domeniul financiar și să devină, astfel, independenți financiar.

„În România, atât în mediul urban, cât și în cel rural, 64% dintre tinerii între 13 și 25 de ani se confruntă cu lipsa resurselor financiare, iar 78% dintre cei care susțin că își doresc să își deschidă o afacere spun că cel mai mare impediment este lipsa banilor și a educației în acest sens. Mereu am fost atenți la nevoile tinerilor și considerăm că educația financiară poate începe oricând, așa că ne propunem să sprijinim tinerii în demersurile lor, să îi motivăm și să îi ajutăm să devină independenți financiar printr-o educație non-formală, pe o platformă care le e familiară și prin filme scurte, cu informații folositoare de la experți în domeniu sau de la oameni pe care Generația Z deja îi urmărește și îi admiră.” a declarat Alexandra Smedoiu, CFA – Președinte, Asociația CFA România.

Prin sfaturi practice pentru tânăra generație, proiectul ,,From Z to I” va contribui la educația financiară a Generației Z, astfel aducând tinerii cu un pas mai aproape de independență.

