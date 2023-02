Din păcate, în urmă cu mulți ani de zile, când maturitatea încă îmi dădea târcoale, am făcut greșeala să recomand cu încredere unele dintre aceste cărți. "Think and Grow Rich" (Napoleon Hill). "Rich Dad, Poor Dad" (Robert Kiyosaki)

Opinie scrisă de Răzvan Căzănescu, fondatorul TBF.

Îmi pare rău. Nu am știut mai bine. Nu aveam experiența necesară să pot identifica șarlatanii și sfaturile fanteziste. Aveam încredere mult prea ușor iar expertiza mea era încă la nivel de amator pentru a putea identifica crăpăturile din textele acestor oameni ocoliți total de etică și integritate.

Hai să începem cu domnul Napoleon.

În autobiografia oficială acest domn spune faptul că a fost consultant pentru doi președinți americani: Woodrow Wilson și Franklin Roosevelt. De fapt Napoleon Hill a susținut că el a fost cel care a creat faimoasa frază spusă de FDR: “Singurul lucru de care ar trebui să ne fie frică este frica însăși”.

Realitatea? Nu există nici cea mai mică dovadă că i-ar fi cunoscut pe cei doi președinți. Nici nu mai vorbim că ar fi fost advisor pentru ei.

Aproape toate spusele lui Hill pică în această categorie, inclusiv cea mai mare dintre ele și anume că Andrew Carnegie (cel mai bogat om din lume la acea vreme) i-a oferit secretele succesului și i-a delegat lui intervievarea celor mai bogați oameni la vremea respectivă.

Napoleon a început să folosească această poveste despre Carnegie abia după moartea lui, în 1919. Iar apoi toate investigațiile realizate asupra informațiilor descrise în cartea “The Wisdom of Andrew Carnegie as told to Napoleon Hill” au ajuns la aceeași concluzie. Și anume că este o lucrare de ficțiune. Nu mai puțin reală decât “Conversații cu Dumnezeu”, însă fără a avea un iz spiritual.

Inclusiv biograful lui Andrew Carnegie a spus că nu există nici cea mai mică dovadă că Napoleon l-ar fi întâlnit pe Carnegie. Și în niciun caz că i-ar fi dat interviuri sau i-ar fi delegat lui desecretizarea succesului în afaceri.

Citeste si: România nu duce lipsă de vânzători. Duce lipsă de productivitate în...

Și să nu mai vorbim despre faptul că toate afacerile lui Napoleon Hill au fost escrocherii. De la a cumpăra lemne pe credit, pentru ca apoi să nu plătească furnizorii și să vândă marfa la prețuri mult sub piață și până la a da trendul de a fura din propria companie de caritate. Trend apoi urmat de majoritatea escrocilor până la domnul Trump.

Dar hai să trecem câteva decenii și să-l analizăm puțin pe domnul Kiyosaki. Omul responsabil pentru cele mai proaste investiții realizate și probabil cea mai huiduită persoană de către finanțiști, investitori și economiști cu experiență.

Toată cartea "Rich Dad, Poor Dad" se bazează pe faptul că autorul era deja un om de succes, cu multe investiții reușite în imobiliare. Iar această carte este ca o rememorare a parcursului lui de la un copil sărac la un investitor remarcabil.

Citeste si: Bugetul personal. Cum îți calculezi cheltuielile și veniturile pe 2023

Realitatea?

Până în 1997 când a fost publicată cartea cu pricina nu există nici un document sau dovadă a acestor investiții sau a unei averi pe numele lui Robert.

Mai mult, investigațiile multor jurnaliști au demonstrat faptul că nu a existat acel “Tată Bogat” care el susține că a existat în viața lui.

Și să nu uităm că în 2022 compania lui Kiyosaki a intrat în faliment pentru că nu a putut să plătească o amendă de 23 de milioane pentru că nu a plătit redevențele la seminarii, având în vedere faptul că în fiecare an s-a lăudat cu venituri de peste 400 de milioane.

Din păcate, Napoleon Hill a dat naștere unui șir fără final de escroci care și-au creat un brand bazat pe lucruri neadevărate, iar apoi au făcut averi mințindu-și cititorii zeci de ani.

Sursa foto: TBF

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Răzvan Căzănescu (fondatorul TBF) a fost implicat în sute de companii din postura de consultant, partener, investitor sau fondator. A dublat companii de milioane de euro în doar 3 luni și a dus startup-uri la peste un milion de euro în primul an de activitate. Nu este trainer sau speaker și nici nu pretinde să fie. Este antreprenor. A creat companii. A condus companii. A crescut companii. Mai multe articole scrise de Răzvan Căzănescu »

Te-ar putea interesa și: