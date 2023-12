Record istoric pe bursa românească: Valoarea companiilor a depășit pragul de 300 de miliarde de lei

Capitalizarea Bursei a depăşit în urmă cu câteva zile, pentru prima dată, pragul de 300 de miliarde de lei, înregistrându-se un număr record de listări de companii private, atât pe piaţa principală, cât şi pe piaţa AeRO, în ultimii ani, a declarat luni Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

"Capitalizarea bursei a depăşit în urmă cu câteva zile pentru prima dată, pragul de 300 de miliarde de lei. Am avut în ultimii ani un număr record de listări de companii private, atât pe piaţa principală, cât şi pe piaţa AeRO. Numărul de conturi deschise la bursă se apropia de 170.000 la sfârşitul trimestrului III al acestui an. Valoarea de piaţă a Bursei de Valori, ca şi emitent, se apropie de 110 milioane de euro, în creştere de aproape trei ori faţă de cifra de la sfârşitul anului 2022", a menţionat Radu Hanga, la evenimentul de relansare la bursă a SIF Oltenia, conform Agerpres.ro.



Potrivit acestuia, este important numărul de conturi deschise la Bursă şi numărul de investitori, care se află în creştere accelerată.



"Vedem acelaşi trend şi în cazul Bursei de Valori Bucureşti. Dacă până în 2019-2020 aveam 1.500-1.600-1.700 de acţionari, cu mici fluctuaţii, la sfârşitul trimestrului III ne-am apropiat de 5.500 de acţionari. Asta arată într-un fel vizibilitatea pe care Bursa o are atât ca platformă, cât şi ca emitent", a mai spus preşedintele BVB.



În opinia sa, piaţa de capital se schimbă odată cu jucătorii ei, printre aceşti jucători numărându-se societăţile de investiţii financiare.



"Schimbarea numelui SIF Oltenia în Infinity Capital are o o importanţă simbolică pentru noi. SIF Moldova a deschis acest drum, devenind Evergent Investments şi SIF Banat Crişana a devenit Lion Capital. SIF Transilvania a devenit Transilvania Investments Alliance. Aş vrea să mulţumim împreună SIF Oltenia pentru ceea ce a făcut pentru dezvoltarea pieţei de capital din România în ultimii 30 de ani", a mai spus Radu Hanga.



Totodată, el a făcut referire la contextul creării celor cinci SIF-uri în România.



"La începutul anilor 90, odată cu începutul privatizării, s-a pus problema modului în care proprietatea asupra companiilor din economia românească se va transfera de la stat către investitorii privaţi. Sigur, cel mai mare obstacol îl constituia faptul că statul român deţinea toate activele, toate companiile, iar investitorilor români le lipseau resursele pentru a cumpăra acele active. Aşa s-a ajuns în situaţia în care au fost create cele cinci SIF-uri, care au preluat de la statul român acţiuni la multe dintre companiile româneşti în acest timp şi la care românii au devenit acţionari fără să plătească ceva. Acesta a fost efortul pe care statul român l-a făcut la acel moment, de a transfera o parte din proprietatea publică către proprietatea privată", a menţionat Radu Hanga.



El a subliniat că acel transfer era o operaţiune nouă, de tranziţie la o economie de piaţă, de la o economie controlată.



"Era într-un fel un experiment care a evoluat cu aspecte pozitive şi nu doar în România, ci în toată Europa Centrală şi de Est. De-a lungul timpului s-a discutat foarte mult despre buna guvernanţă, despre praguri în cadrul SIF-urilor. Cred că cel mai important lucru care s-a întâmplat în ultimii ani este faptul că, într-un final, acţionarii sunt cei care au dreptul de a decide legat de proprietatea lor. Oricât de multă discuţie ar fi legat de cine are întâietate într-o companie, echipa executivă sau acţionarii, până la urmă acţionarii sunt cei care şi-au investit capitalul în companie şi cei care sunt cei mai motivaţi ca respectiva companie să se dezvolte", a adăugat preşedintele BVB.



Potrivit acestuia, lucrurile au evoluat mult, iar acum acţionarii societăţilor de investiţii financiare au posibilitatea de a-şi exercita neîngrădit rolul lor de acţionari.



Infinity Capital Investments (Infinity), companie listată la Bursa de valori Bucureşti (BVB) de aproximativ un sfert de secol, se tranzacţionează de luni, 11 decembrie, sub noul simbol Infinity ca urmare a procesului de implementare a unei noi identităţi de brand realizate de companie pe parcursul acestui an, au anunţat reprezentanţii companiei.

Sursa foto: BVB

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: