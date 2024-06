Andrei Sota a studiat regia de film, a fost propietarul unei sere de roșii, iar acum dezvoltă Signal Sigma, o platformă de cercetare financiară. O carieră ciudată atunci când e privită fără un context, însă românul cu studii la New York Film Academy este încrezător că soluția pe care a lansat-o se poate lupta de la egal la egal cu bancherii de private banking în piața de servicii financiare și de consultanță oferită persoanelor cu venituri ridicate.

Signal Sigma este o platformă de cercetare financiară, care are ca destinație “actionable insight”, după cum o descrie chiar fondatorul Andrei Sota. Clienții nu tranzacționează propriu-zis prin intermediul platformei, ci primesc informații pe baza cărora pot lua propriile decizii cu privire la tranzacționarea pe bursă. Majoritatea clienților platformei sunt din SUA, dar există clienți și din alte țări, inclusiv din România sau Arabia Saudită.

Andrei Sota (foto) este autorizat pentru a oferi și consultanță de investiții în România, o activitate diferită de cea a Signal Sigma.

Wall-Street.ro: Nu ești un om cu background în finanțe. Cum ai ajuns de la filme, la bursă și la lumea financiară?

Andrei Sota: Pregătirea mea formală este de regizor și producător de film, și chiar așa mi-am început cariera profesională. Am studiat la Universitatea Media și la New York Film Academy. În România am avut o casă de producție prin care am făcut diverse scurtmetraje, videoclipuri, reclame și chiar și un documentar de lungmetraj numit “Toxic”. În cadrul research-ului despre acest documentar, care avea ca si subiect industria alimentară. Mi-a venit ideea să deschid împreună cu câțiva parteneri o seră de roșii cherry. Am operat această seră timp de trei ani si am livrat în cele mai mari lanțuri de la noi.

A fost prima dată când mi-am dat seama cum funcționează bursa. În setup-ul business-ului, după ce am depășit etapa de definire a produsului (să fie gustos, ambalat frumos și să ajungă la raft) am ajuns la discuțiile cu reprezentanții magazinelor. Aceste discutii au încetat să mai fie despre produs în sine, și mai mult vizau negocieri vizavi de volume și prețuri. Dacă inițial primeam comenzi de la o săptămână la alta, mai apoi am început să stabilim livrări în avans, uneori chiar și cu o lună-două înainte. Acest mod de lucru era foarte apropiat de conceptul de contracte futures, care se tranzacționează pe bursă.

Un alt contact cu lumea financiară a fost când am făcut exitul din afacere și a trebuit să o evaluăm și să vedem ce înseamnă părțile tangibile (sera, terenuri, echipamentele) și părțile intangibile (cash flowul realizat până în prezent, contractele cu cumpărătorii, brandul).

Am început să învățăm despre evaluări și am văzut cum se face asta zi de zi pe bursă, unde orice companie are un anumit tipar de evaluare.

Wall-Street.ro: De unde a pornit ideea Signal Sigma și cât ai investit în platformă?

Andrei Sota: Ideea Signal Sigma a pornit din momentul în care mi-am deschis singur un cont de tranzacționare la bursă. Învățasem despre evaluări, analiza fundamentală tehnică și clasică, lecturasem scrieri ale investitorilor faimoși din perioada ’30-’80. În practică nu m-am descurcat așa de bine pentru că felul în care era piața acum 50 de ani nu are legătură cu ce se întâmplă în prezent. În acest moment ai nevoie de o înțelegere a tehnicilor de tranzacționare și de asistența unor sisteme. Nu mai merge să faci lucrurile 100% manual sau după ureche.

Am învățat să programez și am dezvoltat niște sisteme de test cu ajutorul cărora investeam banii mei. Și pentru că erau ai mei, aveam nevoie de acces la vizualizări despre felul în care funcționează aceste sisteme, ca să mă asigur că totul este în parametri și că iau deciziile corecte. Când am adăugat mai multe vizualizări, s-a conturat ceva ce semăna cu o platformă de research și cu un instrument care te ajută să iei decizii. L-am împachetat în felul acesta, am început să îi fac puțină reclamă și a prins tracțiune pe piață.

Am investit peste o sută de mii de euro până acum. Este vorba despre o muncă de trei ani de dezvoltare mai serioasă și de peste șapte ani de experiență personală, de experimentare și diverse prototipuri.

Signal Sigma este o platformă de cercetare financiară, care are ca destinație “actionable insight”. Cu ajutorul platformei ajungi la o serie de lucruri pe care trebuie să le faci. De asta sunt “actionable”, înțelegi ceea ce ar trebui să tranzacționezi, să cumperi și să vinzi.

Echipa Signal Sigma sunt în primul rând eu, care stăpânesc destul de multe aspecte tehnice ale platformei, și patru freelanceri.

Wall-Street.ro: Ce servicii le oferiți clienților și care este politica voastră de pricing. Ce costuri sunt pentru clienții Signal Sigma?

Andrei Sota: Există două servicii complementare, dar diferite. Platforma de cercetare financiară este o aplicație online targetată către utilizatorii non-români. Oricine înțelege limba engleza și are acces la o bursă vestică poate să folosească Signal Sigma pe bază de abonament. Sunt două tipuri, în funcție de complexitatea și facilitățile platformei, unul este la 25 de dolari/lună și un altul este la 50 de dolari/lună. Avem, desigur, și abonamente anuale.

Avem și un serviciu de consultanță, adresat în primul rând pieței din România, și care diferă semnificativ de platforma de cercetare. Este diferența dintre opine și recomandare. Din platforma de cercetare poți să îți iei opinii. În serviciul de consultanță abordarea este una personalizată și se axează pe nevoile clienților care vin la noi, ne spun obiectivele, toleranța la risc, așteptările, orizontul de timp al portofoliului lor. În acest caz facem o recomandare pe baza contextului lor financiar. Costurile, în acest caz, depind de capitalul clientului.

Wall-Street.ro: Câți clienți aveți și din ce țări sunt? Aveți clienți din România?

Andrei Sota: Avem peste 250 de clienți, majoritatea din America, pe platforma de cercetare. Avem și clienți din România, în special pe partea de consultanță, atât persoane fizice cât și firme. Majoritatea sunt persoane fizice, dar avem și firme precum TradeVille sau Fondul Emergent de Investiții. Avem clienți și din Marea Britanie, și din Arabia Saudită, și români care locuiesc în Statele Unite. Mixul este global.

Wall-Street.ro: Ce procent dintre clienții voștri au reușit să ”bată piața” în 2023? Înțeleg că acesta ar fi unul dintre principalele obiective pe care vi le propuneți.

Andrei Sota: Este unul dintre statement-urile noastre de marketing principale. Majoritatea se uită la un indice bursier cum este S&P 500, considerând că acesta este piața. Într-adevăr, avem anumite algoritme și sisteme de trading care chiar asta fac, targetează să bată S&P 500. Acum, fiecare ar trebui să aibă propriul target de performanță, ar trebui să înțeleagă că există o gramadă de indici pe lume. Indiferent ce performanță mai mică sau mai mare reușești să obții, găsești un indice care te-a supraperformat în anul respectiv sau poate chiar o valută crypto care a bătut portofoliul tău.

Deci, să zic piață, este, de fapt, este un termen larg. În realitate trebuie să ne raportăm la obiective fiecăruia, dacă ai reușit să performezi, să atingi și să depășești obiectele tale. Din acest punct de vedere aș putea să spun că toți clienții noștri au reușit să își atingă obiectivele în 2023.

Wall-Street.ro: Care este portofoliul minim sau investiția minimă pe care o persoană/entitate trebuie să o facă pentru a deveni client Signal Sigma?

Andrei Sota: Nu este o investiție minimă pe care ar trebui să o facă cineva. Am avut, de exemplu, un client care s-a abonat ca să învețe, să vadă ce se poate face cu banii, dar fără să aibă un cont de tranzaționare deschis. Și-a făcut cont pe Signal Sigma ca să urmărească performanța și să vadă cum ar funcționa sistemul de tranzacționare dacă ar fi aplicat real pe capitalul lui.

Pentru serviciul de consultanță nu există un prag minim, dar există un minimum pe care noi îl percepem pe an ca să devii client și probabil că dacă nu ai cel putin 20 de mii de euro în portofoliu nu prea face sens costul consultanței. Poți să beneficiezi de consultanță și cu un cont de 10 mii de euro, dar nu îți va conveni taxa de consultanță aplicată sumei. Funcționează, mai degrabă, de la 20, 30 de mii de euro în sus. Ideal este să avem 50 de mii de euro ca să te satisfacă cu adevarat serviciul de consultanță.

Wall-Street.ro: Dacă ”soluția” Signal Sigma chiar este de succes și îi ajută pe investitori să obțină randamente semnificative, de ce vrei să ”împarți” secretul cu alți utilizatori/clienți? De ce nu îl păstrezi doar pentru tine?

Andrei Sota: Soluția există, este de succes, și o aplicăm intern oricum. Motivul pentru care vreau să îl împart cu alți clienți și utilizatori este pentru a scala aplicația aceasta și pentru a genera o sursă de venituri. Nu este împărțit gratuit, este vândut utilizatorilor și clienților. Cifra de afaceri care se face din platformă este în plus față de propriile randamente din investiții.

Ar fi, într-adevăr, o problemă dacă am discuta de sume totale de peste un miliard de dolari. În acest caz ar putea exista dificultati de scalabilitate ale sistemului astfel încât să devină o problemă dacă e distribuit către și mai mulți clienți de atât. Acest fenomen se numește "alpha decay". Dar cum noi suntem foarte departe de această cifra, este irelevant din punct de vedere al randamentelor investiționale dacă îl împart cu 10, 15, 100, 1.000 de clienți în plus atâta timp cât suma totală a portofoliilor nu ajunge la acel nivel.

E win-win pentru toată lumea. Noi generam o cifră de afaceri în plus din platformă iar clienții beneficiază de un serviciu de cercetare sau consultanță cu dezavantaje inexistente în momentul de față.

Wall-Street.ro: Presupunând că țintiți persoane cu venituri peste medie, de ce o astfel de persoană ar apela la un nume independent și mai puțin cunoscut în industrie, în defavoarea unui departament de private banking dintr-o bancă reputabilă?

Andrei Sota: Un departament de private banking nu lucrează pentru tine, ci pentru bancă. Setul de incentive-uri este în defavoarea ta ca și client. Client este un cuvânt impropriu oarecum pentru că tu nu îi plătești direct pe cei de la private banking, ei sunt remunerați de bancă pentru că plasează instrumente financiare în portofoliul tău. Tu beneficiezi de acest serviciu gratuit. Ei nu îți fac o recomandare care să se plieze pe nevoile tale financiare, ci îți prezintă o ofertă de instrumente care ar putea fi ok pentru tine, dar din care la finalul zilei tu îți alegi, tu investești, tu iei toate deciziile. Asta este principala diferență dintre private banking și un consultant independent.

Noi, ca și consultanți, reprezentăm clientul, singurul care ne plătește pe noi și punem interesele acestuia deasupra oricăror altor interese, inclusiv asupra propriilor interese de a genera profit. Se poate întâmpla să îți spunem că nu ai de ce să investești la bursă în momentul de față, să refuzăm să îți luăm banii pentru că poate aceasta este soluția cea mai bună în cazul tău.

Asta este diferența între o bancă și un consultant indepenedent, despre felul în care funcționează remunerațiile și ce incentive-uri are fiecare parte.

Wall-Street.ro: Care sunt planurile tale pentru Signal Sigma în acest an? Cauți finanțare pentru a vă dezvolta? Ai face un exit în momentul de față dacă ai primi o ofertă în acest sens?

Andrei Sota: Planurile sunt să upgradăm interfața aplicației de cercetare. Avem o dezvoltare masivă planificată și lucrăm la versiunea a doua care să ne ajute să scalăm mai eficient serviciul și să îl facem mai atrăgător pentru cât mai mulți utilizatori. Așteptarea este ca până la finele anului să avem această variantă a doua online funcțională și să o lansăm. Nu caut finanțare și nu aș face un exit în acest moment.

Wall-Street.ro: Investești pe cont propriu pe burse? Ce tip de investitor ești și ce piețe preferi? Investești și pe Bursa de Valori București?

Andrei Sota: Investesc în principal pe piețele internaționale, cu precădere bursa americană, pentru că, până la urmă, acolo avem cei mai mulți clienți, și e normal să fiu informat în primul rând despre bursa americană. Prefer toate piețele care au lichiditate și transparență. Aceste două criterii sunt importante când discutăm despre orice sistem de trading care are totuși un algoritm la bază, pentru că lichiditatea ajută să scoată din istoric volatilitatea nejustificată pe care o găsim în instrumente care uneori se tranzacționează foarte subțire. Dacă în cazul unui instrument trec zile în care nu se tranzaționează deloc, noi îl scoatem din calcul, spre exemplu.

Pe BVB, de exemplu, lichitatea nu este suficient de mare pentru a favoriza astfel de sisteme. De asemenea, standardul de raportare european este inferior celui american, care este cu adevărat standardizat. Felul în care se raportează rezultatele financiare în America, la nivel de companii publice, este 100% standardizat și ușor de înțeles de către oricine. Sistemul GAAP este, din punctul meu de vedere, preferabil sistemului IFRS internațional. Acesta formulă de raportare este mult mai ușor de folosit de către sisteme automatizate la rândul lor, pentru că toate cifrele înseamnă același lucru de la o companie la alta.

