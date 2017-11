"Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atentia publica si sa deviez, chiar si pentru cateva ore, programul administratiei. Mai importante si urgente sunt Codul fiscal si dezbaterea relativa la legile justitiei. Plus conditiile economice setate in laboratoarele financiar-bancare, conditii care se anunta a fi aspre in 2018", a scris Piperea pe Facebook.

El precizeaza ca nici premierul si nici vreun membru al partidelor de la guvernare nu i-au cerut demisia.

"Initiativa mi-a apartinut. Cine si-a imaginat ca sunt manipulabil s-a inselat. Raman acelasi", a mai scris Piperea.

Anuntul demisiei lui Gheorghe Piperea din calitatea de consilier onorific al premierului Tudose vine dupa ce, luni dupa-amiaza, avocatul a scris pe Facebook ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze pentru a-si putea proba nevinovatia.

"Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie merita salvata chiar si in cazul politicienilor? Nu de alta, dar suntem ca intr-o colivie. Cam de mult timp. (...) Chiar avem si altceva de facut decat sa urmarim epopeea judiciara interminabila a dlui Dragnea", a sustinut Piperea.

Avocatul Gheorghe Piperea a primit calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piata de capital si insolventa pe 20 iulie. Activitatea lui Piperea a fost neremunerata.