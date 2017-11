"Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza domnul Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie merita salvata chiar isi in cazul politicienilor? Nu de alta, dar suntem ca intr-o colivie. Cam de mult timp", a scris Gheorghe Piperea, pe Facebook.

Acesta le-a raspuns internautilor uimiti de declaratiile sale: "Faptul ca, temporar, am aceasta titulatura onorifica si onoranta, nu ma face dependent de nimeni. Si nici mai putin sigur pe principiile mele. Oare ce nu s-a inteles din cuvantul «onorific»?”.

Avocatul Gheorghe Piperea este consilierul onorific al lui Mihai Tudose pe chestiuni de fiscalitate, banking, piata de capital si insolventa. Acesta este profesor de drept comercial la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, avocat, practician in insolventa. In prezent, este administrator judiciar al Oltchim Ramnicu Valcea.

Liderul PSD Liviu Dragnea s-a prezentat, luni dimineata, la DNA. Acesta este suspect intr-un nou dosar penal, al treilea deschis pe numele lui. DNA a dispus inceperea urmaririi penale fata de Liviu Dragnea, Marian Fiscuci si alte 7 persoane, pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Citeste AICI cine sunt acuzatii si ce suspecteaza DNA

