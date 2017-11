Dupa audierea matinala a liderului PSD, Liviu Dragnea, si o serie de speculatii si informatii pe surse, DNA a publicat comunicatul oficial in care detaliaza dosarul. Astfel, institutia a dispus inceperea urmaririi penale fata de Liviu Dragnea, Marian Fiscuci si alte 7 persoane, pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

Dosarul TelDrum: cine sunt acuzatii si ce suspecteaza DNA

Liviu Nicolae Dragnea, presedintele Consiliului Judetean Teleorman la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de:

- constituirea unui grup infractional organizat,

- doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

- doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

Marian Fiscuci, persoana apropiata lui Dragnea, actionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat;

Petre Pitis, fost consilier in cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA , pentru savarsirea infractiunilor:

- constituirea unui grup infractional organizat,

- evaziune fiscala, in forma continuata,

- complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

Florea Neda, reprezentant al SC Tel Drum SA, pentru savarsirea infractiunilor de:

- constituirea unui grup infractional organizat,

- complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

Florian Ion, reprezentant al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat;

Mugur Batus, functionar in cadrul Consiliului Judetean Teleorman, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de:

- constituirea unui grup infractional organizat,

- complicitate la doua infractiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

- doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

Victor Piperea, functionar in cadrul Consiliului Judetean Teleorman, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de:

- constituirea unui grup infractional organizat,

- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene;

Daniel Neagoe, asociat si administrator al unor societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat;

Marin Predescu, functionar in cadrul Consiliului Judetean Teleorman, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

Dosarul a fost constituit in baza unei sesizari a Oficiului European Antifrauda, transmis la 30 septembrie 2016, privind suspiciunea savarsirii mai mult infractiuni, printre care si obtinerea nelegala, in baza a documente false, a unor finantari din fonduri europene pentru lucari de reabilitare a unor drumuri judetene.

Dosarul TelDrum: ce spun procurorii

Principalele astecte mentionate in ordonanta intocmita de procurorii DNA:

Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri. Grupul initiat in anul 2001 are ca principal scop obtinerea, in mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice (nationale si europene), prin comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii

In vederea asigurarii pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infractional organizat, activitatea infractionala a fost conceputa in etape, in functie de structura unitatii administrativ teritoriale, a societatilor controlate de membrii grupului infractional organizat si de functiile si influenta pe care acestia le-au dobandit.

Activitatea de pregatire si modul de actiune al grupului organizat a impus, in principal, urmatoarele etape:

Privatizarea Tel Drum SA si transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Judetean Teleorman in sfera de influenta si control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse

Achizitionarea, in patrimoniul Consiliului Judetean Teleorman, atat din fonduri ale acestei unitati administrative teritoriale cat si prin obtinerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator - stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost inchiriat si ulterior instrainat catre Tel Drum SA, ulterior privatizarii acestei societati comerciale

Acordarea, in perioada 2002-2005, a lucrarilor de reabilitare si intretinere a structurii rutiere aflate in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, catre Tel Drum SA, fara a exista o procedura concurentiala de atribuire, desi societatea comerciala devenise persoana juridica cu capital privat

Crearea si implicarea in activitatea infractionala a unui numar mare de societati comerciale controlate de membrii grupului infractional organizat, astfel incat acestea sa poata fi interpuse in procedurile de atribuire a contractelor publice, sa fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale si financiare si sa fie asigurat transferul beneficiilor materiale catre membrii grupului infractional organizat

Asigurarea castigarii de catre Tel Drum SA a contractelor de lucrari finantate din fonduri publice, in special in cazul Consiliului Judetean Teleorman, prin folosirea influentei de care se bucurau membrii grupului infractional organizat si de functiile ocupate de unii dintre acestia, prin furnizarea informatiilor confidentiale privind licitatiile publice inainte de momentul publicarii anunturilor si prin inserarea conditiilor restrictive in caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Judetean Teleorman l-a instrainat catre Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare in cazul lucrarilor de reabilitare a drumurilor judetene)

Obtinerea in mod preferential si fraudulos de finantari din bugetul national, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae si obtinerea in mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false si inexacte, atat in cazul in care beneficiarul fondurilor era intr-o prima etapa unitatea administrativ teritoriala (care ulterior directiona fondurile catre Tel Drum SA) cat si in cazul in care beneficiarul fondurilor era in mod direct una dintre societatile comerciale controlate de membrii grupului infractional organizat

Facilitarea si intermedierea numirilor unor persoane fizice in functii din cadrul administratiei centrale, prin intermediul membrilor grupului infractional organizat care administra Tel Drum SA,

Furnizarea de fonduri pentru formatiunea politica din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donatii ale membrilor grupului infractional organizat si ale societatilor controlate de acestia

Prin prisma influentei pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administratiei centrale si in sfera politica, asigurarea accesului la informatii confidentiale din cadrul institutiilor administratiei centrale si furnizarea de documente cu caracter confidential catre membrii grupului infractional organizat din mediul privat.

Obtinerea de beneficii patrimoniale de catre membrii grupului infractional organizat, provenite din activitatea infractionala si din utilizarea frauduloasa a fondurilor publice (beneficii carora membrii grupului infractional organizat le dau o aparenta legala prin scoaterea lor din patrimoniul societatii in special cu titlu de dividende, prin plata unor remuneratii cu titlu de salariu, prin simularea unor operatiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosinta, prin incheierea unor contracte de prestari servicii sau livrare bunuri intre societatile controlate de acestia)

Structura grupului a permis o interactiune usoara intre membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulata prin prisma atributiilor de serviciu ale acestora, suspectii Mugur Bataus si Victor Piperea conducand directii din cadrul Consiliului Judetean Teleorman si fiind subordonati suspectului Liviu Dragnea, iar reprezentantii din mediul privat reusind cu usurinta sa interactioneze prin prisma.

Dosarul TelDrum: derularea faptelor, conform comunicatului DNA

Au fost falsificate si inlocuite date din proiectul tehnic ( memoriu tehnic, estimare cantitativa, verificari de structura), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnaturii unui proiectant pe estimarile cantitative si inserarea in cuprinsul proiectului (dupa predarea de catre proiectant beneficiarului Consiliu Judetean Teleorman) a cerintei ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului sa fie varianta la rece in situ, conditie care ii asigura firmei Tel Drum castigarea licitatiei.

Inainte de publicarea anuntului privind atribuirea contractului, Mugur Bataus a furnizat reprezentantilor Tel Drum SA informatii nedestinate publicitatii, respectiv detalii cu privire la cerintele de calificare si ofertantii care si-au exprimat interesul sa participe la licitatia publica.

In legatura cu acelasi proiect de reabilitare a drumului judetean DJ 701, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin incalcarea dispozitiilor legale privind exercitarea functiei, a emis hotarari de contractare a unui credit intern si dispozitii privind demararea procedurilor de achizitii publice si numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informatii confidentiale si prin modificarea proiectului tehnic si depunerea acestuia in vederea avizarii si obtinerii finantarii, Liviu Nicolae Dragnea si Mugur Bataus, cu intentie, in scopul obtinerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA si implicit pentru membrii grupului infractional organizat, si-au incalcat atributiile legale si au determinat membrii comisiei de intocmire a documentatiei pentru licitatia lucrarilor de constructii si membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa incalce, fara vinovatie, dispozitiile OUG 34/2006 prin inserarea unor conditii restrictive si incalcarea principiului tratamentului egal, desemnand castigator al licitatiei publice firma Tel Drum SA.

Prejudiciul creat in dauna bugetului public este de 25.600.927 lei (diferenta dintre pretul ofertat de Tel Drum SA si pretul cel mai mic ofertat), aceasta suma constituind un beneficiu necuvenit pentru firma castigatoare. La aceste activitati au participat in calitate de complici suspectii Neda Florea si Pitis Petre, persoane care administrau Tel Drum SA.

In cursul anului 2009, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bataus si Marin Predescu (care au asigurat falsificarea si inlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false si inexacte, astfel incat firma Tel Drum SA sa castige un contract de reabilitare a peste 50 km din DJ 506 Cervenia Vitanesti Babaita, in valoare de 62.482.442 lei lei, dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene.

Au fost falsificate si inlocuite date din proiectul tehnic (plansele desenate pentru profil transversal tip I, memoriul tehnic, design tehnic si plan de executie, caiete de sarcini, devizele ), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnaturii si stampilei verificatorului de proiect, prin modificarea elementelor cantitative, prin inserarea cerintei (ulterior predarii acestuia de catre proiectant beneficiarului Consiliu Judetean Teleorman) ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului sa fie varianta la rece in situ, conditie care ii asigura firmei Tel Drum castigarea licitatiei.

De asemenea, s-a majorat artificial devizul pana la suma de 14.132.923 euro, cu consecinta cresterii valorii contractului finantat din bani publici obtinut de Tel Drum SA.

Inainte de predarea proiectului tehnic in vederea avizarii de catre Autoritatea de Management a finantarii, suspectii Bataus Mugur, Marin Predescu si un alt functionar au permis accesul suspectului Neda Florea la informatii ce nu erau destinate publicitatii, prin participarea acestuia la o prezentare a proiectului tehnic in cadrul Consiliului Judetean Teleorman iar ulterior, inainte de publicarea anuntului privind atribuirea contractului , Mugur Bataus a furnizat reprezentantilor Tel Drum SA detalii cu privire la cerintele de calificare si ofertantii care si-au exprimat interesul sa participe la licitatie.

In legatura cu acelasi proiect de reabilitare a drumului judetean DJ 506, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin incalcarea dispozitiilor legale privind exercitarea functiei, a emis hotarari de contractare a unui credit intern si dispozitii privind demararea procedurilor de achizitii publice si numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informatii confidentiale, prin modificarea proiectului tehnic si depunerea acestuia in vederea avizarii si obtinerii finantarii, Liviu Nicolae Dragnea si Mugur Bataus, cu intentie, in scopul obtinerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA si implicit pentru membrii grupului infractional organizat, si-au incalcat atributiile legale si au determinat membrii comisiei de intocmire a documentatiei pentru licitatia lucrarilor de constructii si membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa incalce, fara vinovatie, dispozitiile OUG 34/2006 prin inserarea unor conditii restrictive si incalcarea principiului tratamentului egal, desemnand castigator al licitatiei publice firma Tel Drum SA.

Prejudiciul cauzat bugetului public este de 5.742.872 (diferenta dintre devizul real prevazut in proiect si devizul modificat), aceasta suma constituind un beneficiu necuvenit pentru firma castigatoare. La aceste activitati au participat in calitate de complici suspectii Neda Florea si Pitis Petre, persoane care administrau Tel Drum SA.

Pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, suspectul Petre Pitis, in calitate de reprezentant al Tel Drum SA, a simulat operatiuni de achizitie pe teritoriul national (purtatoare de TVA) pe care le-a inregistrat in documentele contabile, utilizand societati comerciale cu comportament de tip fantoma. Astfel, in perioada 2010 -2012, acesta a sustras de la plata catre bugetul de stat suma de 774.790,32 lei reprezentand taxa pe valoare adaugata aferenta operatiunilor comerciale. In aceeasi perioada, sumele aferente operatiunilor evidentiate cu societatile cu comportament de tip fantoma au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA in conturile bancare ale societatilor cu comportament de tip fantoma, fiind retrase in numerar la scurt timp dupa transfer si restituite (fara comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat initial.

Totodata, pe perioada de derulare a activitatii grupului infractional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informatii nepublice din cadrul institutiilor de la nivel local si central cum ar fi: note de fundamentare si caiete de sarcini pentru licitatii viitoare ce se aflau in procedura de avizare interna (cum este cazul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale), corespondenta intre unitatile administrativ teritoriale si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (in cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finantate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finantare, documente solicitate de autoritatile judiciare de la institutiile publice in cursul urmaririi penale (cum este cazul ANCPI).

Astfel de documente au fost identificate cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. In plus, conform inscrisurilor ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare, membrii grupului infractional organizat, propuneau si facilitau numirea in functii publice a persoanelor cu care aveau relatii apropiate (au fost ridicate insemnari olografe in care, fie erau indicate persoane care ar fi fost potrivite pentru ocuparea unui post de conducere in cadrul administratiei centrale si care au fost numite ulterior in aceste posturi, fie erau indicate detalii cu privire la dorinta unor persoane publice de a pune in functie o persoana apropiata).

Din activitatea ilicita a membrilor grupului infractional organizat, acestia au obtinut beneficii personale diverse, in functie de atributiile si rolul pe care il aveau in cadrul grupului:

functionarii publici implicati si-au asigurat functiile de conducere in cadrul Consiliului Judetean Teleorman, atat Mugur Bataus cat si Victor Piperea fiind directorii unor structuri din cadrul autoritatii publice, avand si beneficii patrimoniale in zona privata, spre exemplu Mugur Bataus fiind angajat in calitate de expert la una dintre firmele din grup.

Fiscuci Marian, Petre Pitis, Neda Florea, Ion Florian si Neagoe Daniel au obtinut contracte preferentiale prin intermediul societatilor comerciale si beneficii patrimoniale directe transferate fie sub forma de dividende si drepturi salariale fie sub forma de bunuri mobile si imobile pe care le utilizeaza, dar care figureaza in patrimoniul societatilor comerciale.

Liviu Nicolae Dragnea, in mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta sotie) a obtinut sume de bani sau bunuri mobile si imobile pe care le utilizeaza, precum si diverse servicii in interes personal, al familiei si al formatiunii politice din care face parte, respectiv donatii de la membrii grupului infractional organizat si de la societatile controlate de acestia (circa 2,5 milioane de lei in anul 2009), transferul partilor sociale din mai multe societati controlate de membrii grupului infractional organizat catre fiul sau, dividende si sume periodice catre fiul sau cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie incasate personal de Liviu Nicolae Dragnea si de fosta sotie de la o alta societate din grup, bani obtinuti de catre Liviu Nicolae Dragnea din vanzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate catre societatile controlate de membrii grupului infractional organizat, folosirea de bunuri mobile de catre fiul sau (autoturismul detinut de o societate din grup si a carui imbunatatire tehnica a fost achitata de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de catre acesta (imobilul din Turnu Magurele proprietate a Tel Drum SA).

Sursa foto: Agerpres