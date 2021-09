Iohannis a semnat propunerile lui Cîțu pentru înlocuitorii miniștrilor demisionari ai USR-PLUS

Preşedintele Klaus Iohannis a luat act de demisiile miniştrilor USR PLUS şi a semnat decretele privind numirea interimarilor, a trimis Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres

Propunerile premierului pentru interimatul la ministerele rămase libere după demisiile reprezentanţilor USR PLUS au ajuns la Palatul Cotroceni.



Potrivit unei informări a Guvernului, şeful Executivului a transmis preşedintelui Klaus Iohannis următoarele propuneri de ministru interimar:

Florin Cîţu - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Dan Vîlceanu - Ministerul Transporturilor

Cseke Attila - Ministerul Sănătăţii

Tanczos Barna - Ministerul Cercetării

Virgil Popescu - Ministerul Economiei

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a anunțat în urmă cu două zile că miniştrii acestei formaţiuni se retrag din Cabinetul Florin Cîţu şi că îşi vor depune demisiile.

Precizările au fost făcute în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Parlamentului, alături de toţi miniştrii şi parlamentarii USR PLUS.

"Florin Cîţu a dinamitat conştient şi perfect responsabil această coaliţie, cu bună ştiinţă şi cinism. Florin Cîţu nu mai poate să fie premier şi din acest motiv miniştrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîţu. Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toţi colegii din USR PLUS, este o decizie susţinută de Biroul Naţional şi în acest context ne prezentăm demisiile. Mâine dimineaţă, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză", a precizat Barna.

El a menţionat că reprezentanţii USR PLUS au fost deranjaţi de faptul că în cadrul Birourilor permanente reunite ale celor două Camere a fost pusă la îndoială validitatea semnăturilor de pe moţiunea de cenzură.

"Nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani - şi mă îndoiesc că s-a întâmplat în vreo ţară pretins democratică din lume - ca oamenilor care au semnat o moţiune de cenzură să li se spună, fiind priviţi în ochi: ''Nu este semnătura dumneavoastră. Avem îndoieli serioase că semnătura pe care o aveţi vă reprezintă". Este un abuz grotesc care aruncă România în beciurile pseudo-democraţiei. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ne arată că oricâte hachiţe şi oricâte invenţii sunt necesare pentru a fi îngropată moţiunea de cenzură depusă, trebuie să folosim şi planul B, pentru că moţiunea era planul A", a spus Barna.

Liderul USR PLUS a menţionat că, în contextul demisiei miniştrilor, Guvernul va trebui să vină în Parlament pentru o nouă învestitură. El a reiterat că USR PLUS îşi doreşte să facă parte din coaliţie, cu condiţia înlocuirii premierului Florin Cîţu.

Barna a arătat că în cursul zilei de vineri miniştrii USR PLUS au făcut demersuri în urma cărora: toate contractele de achiziţii de la Ministerul Sănătăţii au fost transparentizate; vaccinarea anti-HPV gratuită a fost extinsă pentru tinere până la vârsta de 18 ani; toate documentele necesare Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă au fost trimise la Bruxelles; au fost finalizate două licitaţii pentru loturi de pe autostrăzile A1 şi A3; a fost deblocată plata pentru cea de-a treia tranşă de plăţi pentru granturile destinate IMM-urilor; a fost finalizat proiectul de lege privind Codul comunicaţiilor.

"De atunci, noi şi colegii mei miniştri am rămas pe poziţii, având încredere în democraţie, dar văzând ceea ce s-a întâmplat astăzi în Birourile permanente reunite am decis că nu mai putem merge mai departe cu un premier care guvernează fără un minim respect pentru protocolul de colaborare a coaliţiei, pentru adevăr, pentru ceea ce înseamnă interesele reale ale românilor. Este legitimă lupta internă politică într-un partid. Dar atunci când ea este folosită pentru a risipi resursele naţiunii şi a aloca zeci de miliarde pe promisiuni către primari în interes electoral propriu (...), nu putem să mergem mai departe", a precizat Barna.

