Se clatină Coaliția de la conflictul Rareș Bogdan-Ciolacu? Surse: Partidele vor avea o întâlnire

O discuţie a liderilor coaliţiei de guvernare ar putea avea loc în jurul orei 15,30, potrivit unor surse politice, în contextul în care sunt deja tensiuni în Coaliția de guvernare.

La discuţii, care ar urma să aibă loc online, vor participa cel mai probabil doar liderii PNL, UDMR şi PSD, Florin Cîţu, Kelemen Hunor şi Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.



Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacţionat miercuri seara la unele acuze ale prim-vicepreşedintelui PNL Rareş Bogdan, solicitând organizarea de urgenţă a unei şedinţe a coaliţiei.



''Am înţeles că Rareş Bogdan a pus batistuţa pe globul de cristal şi a văzut că se va rupe coaliţia peste un an. Hai să îi curmăm suferinţa! Cer mâine de urgenţă o şedinţă a coaliţiei, pentru că PSD nu răspunde de trecut şi a venit la guvernare să construiască pentru oameni. PNL a rămas captiv în paradigma coaliţiei cu USR, când se războiau cu tănculeţe pe covoraş. Românii au alte aşteptări! PSD va rămâne principalul partid concentrat pe problemele reale ale românilor din această guvernare!'', a scris Ciolacu, pe Facebook.



Rareş Bogdan a criticat miercuri partenerii de guvernare. ''Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort, care ne-a adus deservicii de imagine, nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic şi guvernarea va bălti, marile reforme vor stagna, banii europeni vor fi întârziaţi în continuare, atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o formulă, pentru că înseamnă că această formulă, după un an de zile, a fost făcută complet aiurea. Eu sper să nu avem această situaţie şi după un an oamenii care ne-au blamat să înţeleagă că am făcut-o ca această ţară să aibă un Guvern stabil'', a spus Rareş Bogdan, la Digi 24.

Sursa foto: Facebook

