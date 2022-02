Cîţu promite că orice lege privind sancțiunile impuse Rusiei va trece de Parlament

Preşedintele Senatului, liberalul Florin Cîţu, a declarat că va analiza cu juriştii din Parlament eventuale modificări ale legislaţiei pentru a putea fi aplicate sancţiunile impuse Rusiei atât în privinţa site-urilor care fac propagandă pro-rusă, cât şi a ieşirii României din companiile ruseşti care activează pe teritoriul ţării noastre.

El a precizat că l-a asigurat, săptămâna trecută, pe preşedintele Klaus Iohannis că orice modificare de legislaţie este necesară, în orice domeniu, "Parlamentul o va trece", pentru că România "ca membru al UE are datoria să implementeze sancţiunile impuse de Rusiei".



"După întâlnire (n.r. - cu ANCOM şi CNA) trebuie să pregătim cadrul legal. Pe mine mă interesează dacă există cadrul legal astăzi să oprim toate aceste site-uri de propagandă şi dacă există, de ce nu au fost oprite până acum. Mă interesează să luăm legătura cu toate platformele sociale, gen Facebook etc, să vedem cum putem să oprim această propagandă. Mă interesează şi în spaţiul public mesajele, să vedem dacă putem să modificăm legislaţia ca mesajele din spaţiul public din propaganda pro-rusă să fie eliminate. Sunt mai multe direcţii în care mergem pe lângă ceea ce a anunţat Comisia Europeana ieri. Sunt foarte multe site-uri româneşti care fac propagandă şi este clar că este nevoie să oprim această propagandă şi ea trebuia oprită de foarte mult timp, dar acum se vedem în mod clar ce rău a făcut această propagandă în tot acest timp", a afirmat Cîţu la Senat.



Liderul PNL consideră că trebuie începută analiza companiilor cu acţionariat rusesc în România.



"În acelaşi timp, este urgent ca Guvernul, şi sper să fi început acest lucru, dacă nu, trebuie să înceapă urgent analiza celor peste 600 de companii care sunt cu acţionariat rusesc în România şi am cerut acest lucru de săptămâna trecută, sper să se întâmple ceva. Aţi văzut şi decizia cu Banca Internaţională. (...) Sunt două bănci şi este inadmisibil ca la nivelul Guvernului să nu începem demersurile de a ieşi şi din această bancă rusească. Trebuie să ne uităm la compensări, facturi etc. Aceşti bani se duc spre finanţatori, oligarhi, oameni cu miliarde de euro, oameni care susţin acest război şi noi le dăm bani de la buget. Această analiză trebuie făcută şi deciziile trebuie luate urgent", a adăugat Cîţu.



El a subliniat că banii trebuie orientaţi către ajutoarea refugiaţilor din Ucraina.



"Şi vă dau un exemplu: România a trimis ajutoare către Ucraina de 3 milioane de euro. Haideţi să ne uităm ce ajutoare de stat dăm acestor oligarhi. De sute de milioane de euro. Nu este normal acest lucru. Trebuie să oprim asta. Mai bine dăm banii către ajutoare, către Ucraina. Trebuie văzut. Guvernul are această datorie, pentru că aceste resurse nu trebuie folosite pentru a-i ajuta pe oligarhi în România", a mai afirmat Cîţu.



Preşedintele Senatului a mai spus că o modificare legislativă se impune pentru a acorda locuri de muncă refugiaţilor.



"Este nevoie de legislaţie şi de aceea Parlamentul trebuie să acţioneze rapid. Toate aceste lucruri apar într-un moment în care România a gestionat nu foarte bine prima parte a anului. Situaţia economică s-a deteriorat rapid şi dacă ne uităm la cifre, este primul an în care ne împrumutăm iarăşi, după doi ani, în care ne împrumutăm pentru a acoperi cheltuielile curente, în care rambursarea TVA a scăzut", a evidenţiat Florin Cîţu.

