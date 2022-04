Nicolae Ciucă: Nu vreau să par ceea ce nu sunt, dar niciodată nu mă voi lăsa prizonier

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că nu are vechime în Partidul Naţional Liberal, nici experienţă politică şi nici nu vrea să pară ceea ce nu este, dar a punctat că nu se va lăsa ''prizonier''.

"Dragi liberali, am scris pe prima pagină a moţiunii că am făcut acest demers conştient că forţa unui partid nu stă într-un om. Forţa partidului este dată de primari, consilieri, preşedinţi de consilii judeţene, este dată de senatori şi deputaţi, dar mai ales este dată de toţi membrii PNL şi de votanţii noştri. Este adevărat - nu sunt un membru cu vechime în partid, nu am experienţă politică şi nici nu vreau să par ceea ce nu sunt, dar niciodată nu mă voi lăsa prizonier. Sunt pregătit să îmi asum această funcţie", a spus Ciucă, duminică, în discursul susţinut la Congresul extraordinar al PNL.

El a arătat că este pregătit să-şi asume funcţia de preşedinte al PNL, declarându-se convins că nu va fi uşor, scrie Agerpres.ro.

"Sunt pregătit să îmi asum această funcţie tocmai pentru că am încredere în experienţa dumneavoastră şi în voinţa de a merge mai departe şi nu oricum, ci asumându-ne să trecem ţara prin această criză, să luăm măsurile cele mai potrivite pentru protejarea românilor, a economiei şi a locurilor de muncă, pentru a aduce investiţii noi şi pentru a diminua impactul creşterii preţurilor. Sunt convins că nu va fi uşor! Dar, uniţi de un crez comun, cu eficienţă şi competenţă putem crea stabilitate şi putem dezvolta o Românie puternică", a afirmat Ciucă.

PNL, alături de Klaus Iohannis

Premierul a mai spus că PNL trebuie să fie alături de preşedintele Klaus Iohannis.

"Ţara este condusă de un preşedinte care provine din Partidul Naţional Liberal, domnul Klaus Iohannis, care este alături de noi. Şi noi, la rândul nostru, trebuie să fim alături de domnia sa!", a declarat Ciucă.

El i-a mulţumit preşedintelui Senatului, Florin Cîţu, pentru tot ceea ce a făcut bine pentru PNL.

Ciucă a spus și că PNL este şi va rămâne cel mai mare partid de dreapta din România.

"Pentru asta, dragi colegi, trebuie să consolidăm principiile şi regulile după care se desfăşoară viaţa politică în PNL. Este nevoie să dobândim coerenţă şi încredere în viaţa internă de partid şi să generăm stabilitate, siguranţă în acţiunea politică, în actul de guvernare locală şi centrală. Ca să câştigăm încrederea electoratului trebuie să ne bazăm pe principiile meritocraţiei şi reprezentativităţii, pe criterii de competenţă politică, integritate şi profesionalism. Ne dorim să avem organizaţii şi mecanisme de partid funcţionale, şedinţe cu decizii, lideri cu responsabilităţi clare şi o resursă umană competentă. Consider că doar astfel Partidul Naţional Liberal se va moderniza, se poate profesionaliza şi se va deschide către societate. Un Partid Naţional Liberal stabil şi puternic înseamnă o Românie stabilă şi puternică", a adăugat premierul.

