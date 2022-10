XI Jinping, reales pentru al treilea mandat la conducerea Partidului Comunist: Lumea are nevoie de China

Preşedintele chinez Xi Jinping a fost reales la conducerea Partidului Comunist, după ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei după Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informează agenţiile internaţionale de presă.

Xi Jinping a fost desemnat pentru un al treilea mandat pe cinci ani de către un Comitet Central în mare parte remaniat al Partidului Comunist Chinez (CCC), conform Agerpres.ro.



"Lumea are nevoie de China", a dat asigurări duminică preşedintele chinez Xi Jinping, într-un discurs susţinut în faţa presei după ce a obţinut al treilea mandat la conducerea Partidului Comunist şi prin urmare a ţării sale.



"China nu se poate dezvolta fără lume, iar lumea are nevoie la rândul ei de China", a declarat Xi, salutând "două miracole" realizate de ţara sa: "o dezvoltare economică rapidă şi o stabilitate socială pe termen lung".



După ce a obţinut al treilea mandat, Xi a promis că "va munci din greu pentru realizarea sarcinilor". "Vreau să mulţumesc sincer întregului Partid pentru încrederea pe care ne-a acordat-o", echipei de conducere, a spus Xi Jinping.



Duminică, preşedintele chinez a plasat mai mulţi dintre aliaţii săi în Comitetul Permanent, grup format din şapte oameni, la putere în China.



Li Qiang, şeful partidului la Shanghai, Ding Xuexiang, secretarul privat al lui Xi Jinping, Li Xi, şeful partidului în provincia Guangdong (sud) şi Cai Qi, şeful partidului la Beijing, fac parte dintre noii membri ai acestui comitet, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat de la Palatul Poporului din Beijing.



Li Qiang este plasat pe locul doi în protocol, în pofida modului haotic în care a gestionat carantina din Shanghai în primăvară. Prin urmare, conform tradiţiei, el ar urma să fie numit prim-ministru, în timpul Adunării Generale ce va avea loc în martie anul viitor, înlocuindu-l pe Li Keqiang, 67 de ani.



Biroul Politic, instanţa de decizie a Partidului Comunist chinez, nu are în componenţa sa nicio femeie, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, potrivit noii componenţe dezvăluite duminică.



Sun Chunlan, singura femeie ce făcea parte din acest grup de 25 de persoane, s-a pensionat şi niciunul dintre noii membri nu este femeie. potrivit AFP, noul Birou Politic numără de data aceasta 24 de membri.



În ceea ce priveşte Comitetul Central, noua sa componenţă include numai 11 femei.



"Femeile continuă să fie puternic sub-reprezentate la vârful politicii chineze", notează duminică buletinul informativ specializat Neican China. Acesta informează că procentul de femei în noul Comitet Central a scăzut de la 5,4 la 4,9 la sută.



"Cu toate acestea, femeile reprezintă 48,8% din populaţia chineză şi 29,4% dintre membrii Partidului Comunist", subliniază publicaţia.



Această remaniere la vârful puterii survine la finalul Congresului cincinal al Partidului Comunist Chinez, care şi-a reînnoit Comitetul Central, un fel de parlament al partidului format din circa 200 de membri.



"Toţi (din Comitetul Permanent) sunt oamenii lui Xi, iar aceasta arată că el vrea să guverneze dincolo de un al treilea mandat", deci după 2027, subliniază Alfred Wu Muluan, expert în politică chineză de la Universitatea Naţională din Singapore.



Pentru a se menţine la putere, Xi a introdus în 2018 amendamente la Constituţia ce limita acest post de conducere la două mandate şi la o durată totală de 10 ani.



În pofida concentrării aproape totale a puterilor în mâinile sale, Xi va trebui să facă ţară unei economii mult încetinite, în special din cauza politicii sale de "zero COVID", unei rivalităţi exacerbate cu SUA şi criticilor internaţionale cu privire la situaţia drepturilor omului în China.

Sursa foto: Shutterstock.com

