Știre inițială:

Cătălin Cîrstoiu, candidatul alianţei PSD-PNL la Primăria Capitalei, s-ar putea retrage din cursa pentru Primăria Generală, conform surselor Digi24. Această decizie vine la 13 ore după ce liderii Coaliției au intrat în ședință.

Acesta a declarat anterior că nu urmărește o retragere din această candidatură. Acesta se află deja de câteva zile în centrul unui scandal media, după ce jurnaliștii de la hotnews.ro au arătat că medicul a preferat să trateze pacienții veniți la Spitalul Universitar la clinica familiei sale, contra cost.

„Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu Marcel Ciolacu, sunt susținut de cele două mari partide. Eu sunt candidatul alianței PSD-PNL, aceasta a fost discuția finală pe care am avut-o acum două zile. Nu îmi pun problema să mă retrag. Eu nu sunt în nicio stare de incompatibilitate, la modul real. Eu nu am avut nicio relație contractuală cu o clinică privată”, a declarat Cîrstoiu în urmă cu câteva zile.

