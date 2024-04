Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun propus de PSD-PNL în cursa pentru Primăria Capitalei susține că nu își va retrage candidatura. Acesta se află deja de câteva zile în centrul unui scandal media, după ce jurnaliștii de la hotnews.ro au arătat că medicul a preferat să trateze pacienții veniți la Spitalul Universitar la clinica familiei sale, contra cost.

„Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu Marcel Ciolacu, sunt susținut de cele două mari partide. Eu sunt candidatul alianței PSD-PNL, aceasta a fost discuția finală pe care am avut-o acum două zile. Nu îmi pun problema să mă retrag. Eu nu sunt în nicio stare de incompatibilitate, la modul real. Eu nu am avut nicio relație contractuală cu o clinică privată”, a declarat Cîrstoiu, potrivit G4Media.

Răspunzând unei întrebări, el a precizat că nu a existat o discuţie în cadrul coaliţiei privind retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei şi consideră că "mizeriile" şi "poveştile" apărute în spaţiul public la adresa sa sunt generate de interesele "unora din spatele Primăriei Capitalei".

"Eu am plecat de la Guvern cu decizia coaliţiei că rămân în continuare candidatul coaliţiei, pentru că, până la urmă, coaliţia mi-a propus mie acest lucru, nu m-am dus eu la coaliţie, am bătut în uşă şi am spus: Bună ziua, vreau să candidez! Nu îmi trecea prin cap aşa ceva (...) Am fost, la un momentan dat, candidatul comasat, candidatul pentru moment, am avut multe apelative de acest gen (...) Probabil că toate discuţiile astea sunt alimentate de aceste poveşti, că îmi place să le spun aşa frumos, nu mizerii, că, de fapt, sunt mizerii din spaţiul public şi cred că e cumva atipic. Dacă sunt candidatul situat pe locul trei, cum spune toată lumea, care nu are nicio şansă, chiar nu înţeleg de ce este această îndârjire a atacurilor la adresa mea (....) Sunt convins că miza sunt interesele unora din spatele Primăriei Capitalei. Ştiţi cum este povestea asta? Ca şi cum nişte lupi în haine de oaie încearcă să mă transforme, să transforme oaia în lup", a mai spus Cîrstoiu.

Cătălin Cîrstoiu a exclus și în trecut această ipoteză a retragerii candidaturii sale de la Primăria Capitalei.

Marcel Ciolacu a avut și o poziție recentă legat de scandalul în care este implicat Cătălin Cîrstoiu. Premierul a declarat că primul pas pe care trebuie să îl facă medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun PSD-PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, este să ţină o conferinţă de presă în care să răspundă la toate acuzaţiile care i se aduc, adăugând că "nu putem merge mai departe" dacă nu se lămuresc toate aceste acuzaţii.

„În momentul de faţă eu cred că abordarea cea mai corectă, după ce decizia coaliţiei a fost ca domnul doctor Cîrstoiu să fie candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei, este ca domnul doctor să facă o conferinţă de presă şi să răspundă la toate acuzaţiile. Nu am avut o discuţie nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cîrstoiu de retragere. Am avut discuţii în coaliţie cum şi dumneavoastră aveţi în redacţie privind anumite lucruri sesizate. E normal că am avut aceste discuţii cu staff-urile tehnice şi cu oamenii politici din coaliţie, dar nu e un lucru anormal. Nu am avut o discuţie punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni cu alt candidat. (...) Primul pas este ca domnul Cîrstoiu să ţină această conferinţă şi cred că nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzaţii”, a spus premierul.

Ciolacu a afirmat că medicul Cîrstoiu trebuie să explice bucureştenilor, pentru că este candidatul coaliţiei pentru Primăria Capitalei.

