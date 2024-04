Circulaţia trenurilor de metrou, în perioada 1 - 6 mai, se va desfăşura conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale, iar în noaptea de Înviere programul va fi continuu.

"În perioada 1 - 6 mai 2024, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale. În noaptea de Înviere, 4/5 mai 2024, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 - 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute. În situaţia înregistrării unor fluxuri mai mari de călători vor fi introduse în circulaţie trenuri suplimentare", precizează Metrorex.



Potrivit sursei citate, accesul în metrou cu foc deschis (lumânări aprinse, candele aprinse etc) este strict interzis pentru evitarea oricăror evenimente nedorite.



Recent, Metrorex a anunțat că primul tren Metropolis din lotul celor 13 garnituri destinate Magistralei 5, produse de Alstom Transport, a sosit la Depoul Berceni, cu aproape un an întârziere, urmând să fie verificat şi pregătit pentru etapele de probe şi teste specifice, a anunţat Metrorex.



"Odată ajuns în depoul Metrorex, noul tren 'Giurgiu' va fi verificat şi pregătit pentru etapele de probe şi teste specifice. Probele şi testele necesare omologării de către Autoritatea Feroviară Română a primului tren se vor realiza conform programului de testare şi a reglementărilor de siguranţă în vigoare. După finalizarea probelor şi a obţinerii omologării, trenul 'Giurgiu' va parcurge 10.000 km, după care Metrorex va recepţiona trenul produs de Alstom Transport SA şi îl va pune în funcţiune cu călători", spune compania.



Trenul ''Giurgiu'' face parte din lotul celor 13 trenuri destinate Magistralei 5, achiziţionate pe baza contractului încheiat între Metroex şi Alstom Transport SA, în 2 decembrie 2020, urmare a procedurilor legale de achiziţie. Contractul are o valoare totală de 103.244.383,49 euro.

Sursa foto: Facebook / Metrorex

