Economia germană a evitat recesiunea la începutul anului

Economia germană a revenit pe creştere în primul trimestru al acestui an, când a înregistrat un avans modest dar peste aşteptări, graţie investiţiilor în construcţii şi exporturi, informează Reuters.

Datele preliminare publicate de Oficiul federal de statistică arată că Produsul Intern Brut al Germaniei a crescut cu 0,2% în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut.



Analiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau la un avans de doar 0,1%. Creşterea economică a Germaniei a fost influenţată în primul rând de majorarea investiţiilor în construcţii şi exporturi, a precizat Destatis. În schimb, consumul privat a scăzut.



Pe de altă parte, Destatis a revizuit în jos datele privind performanţele înregistrate de economia germană în ultimul trimestru din 2023, până la o contracţie de 0,5%, o performanţă mai slabă decât contracţia de 0,3% anunţată iniţial. Pe ansamblul întregului an 2023, Germania a înregistrat un declin al PIB de 0,2%, potrivit celor mai recente calcule.



Analiştii estimează că cea mai mare economie a Europei a trecut de cel mai dificil moment. În cele mai recente prognoze ale sale, guvernul de la Berlin mizează pe o creştere a PIB de 0,3% în acest an, după contracţie de anul trecut. Pentru 2025, noile prognoze ale Guvernului german mizează pe o creştere a Produsului Intern Brut de 1%.



În cel mai recent raport World Economic Outlook, Fondul Monetar Internaţional şi-a revizuit, cu 0,3 puncte procentuale, estimările privind avansul economiei germane în 2024 şi 2025, mizând pe o creştere de doar 0,2% în acest an şi un avans de 1,3% anul viitor. Ambele estimări sunt sub cele privitoare la evoluţia zonei euro, care, potrivit FMI, ar urma să înregistreze un avans de 0,8% în 2024 şi unul de 1,5% în 2025, ceea ce arată că Germania a devenit codaşa zonei euro, după ce anul trecut a fost singura mare economie care a suferit o contracţie a PIB.



Germania este principalul partener comercial al României iar, la nivelul UE, Germania este principala destinaţie a bunurilor exportate de 17 state membre şi una dintre primele trei destinaţii pentru 22 de state membre.

Sursa foto: Pexels

