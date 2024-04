O nouă discuție pe același subiect urmează să înceapă astăzi, au declarat pentru Digi24.ro surse din conducerea Alianței PNL-PSD.

Sursele citate susțin că duminică seara i s-a făcut o ofertă lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, pentru a lua locul lui Cîrstoiu în poziția de candidat al Alianței la Primăria Capialei. Băluță a refuzat însă oferta, motiv pentru care posibila retragere a lui Cîrstoiu este o problemă fără soluție, adică PNL și PSD nu reușesc să găsească un înlocuitor. Gabriela Firea este candidat pe lista pentru europarlamentare și nu mai poate fi luată în calcul pentru Primăria Capitalei.

O variantă, care nu este agreată de PNL, ar fi susținerea lui Cristian Popescu Piedone, care să fie candidatul independent al celor două partide. Liberalii însă nu sunt de acord cu acest lucru, iar PSD nu este de acord cu susținerea lui Sebastian Burduja, contraoferta PNL.

UPDATE: Cîrstoiu exclude retragerea sa

Cătălin Cîrstoiu, a exclus luni o retragere a sa din cursa pentru fotoliul de primar.

"Dacă stăm să o luăm aşa, orice lucru care apare într-un moment are caracter temporar. Din punctul meu de vedere, m-am înscris într-o luptă pentru o idee şi mergem înainte", le-a spus Cătălin Cîrstoiu jurnaliştilor.



Şi ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu (PSD), a negat zvonurile privind retragerea candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu din partea PSD - PNL pentru fotoliul de edil general al Capitalei, precizând că luni dimineaţa a avut loc o şedinţă de campanie, urmată de o întrevedere cu specialişti în transporturi, iar acest subiect nu a fost abordat.



Sorin Grindeanu a punctat, luni, într-o conferinţă de presă, că nici nu s-a deschis perioada în care se pot depune candidaturile.



"A spus corect Marcel Ciolacu, până la depunerea candidaturii şi domnul Piedone e momentan, că nu-i depusă candidatura, din câte ştiu eu. Nici nu s-a deschis perioada în care se poate depune candidatura. De dimineaţă am avut o şedinţă de campanie, aşa cum bine ştiţi, urmată de o întâlnire cu specialişti pe transporturi. N-am discutat aşa ceva. Eu am venit aseară de la Timişoara. N-am auzit asemenea zvonuri. Vă spun, azi dimineaţă au fost colegi din conducerea PSD şi PNL aici. Am discutat despre campanie. De la ora 10.00 am avut discuţie cu specialişti, ONG-uri de pe transporturi", a afirmat Sorin Grindeanu.

Sursa foto: Shutterstock / LCV