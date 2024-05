Astfel, Raoul Trifan a explicat pentru wall-street.ro că ideea primului proiect i-a venit de la niște tineri pe care i-a auzit într-un podcast, tineri care au fost plecați în Marea Britanie și s-au întors în România pentru a încerca să facă ceva aici.

Senatorul USR spune că acești tineri mai povesteau în podcast-ul respectiv faptul că, pe vremuri, în România tinerilor li se dădea o Constiuție atunci când aceștia împlineau 18 ani.

Sincer, eu nu țin minte, adică am 38 de ani acum și nu țin minte să fi primit cineva dintre cunoscuții mei o Constituție, dar ideea mi s-a părut interesantă. M-am gândit eu că poate ar fi bine ca în acea copie de lege fundamentală să fie subliniate și anumite articole care poate că sunt mai relevante pentru proaspătul adult, cum ar fi dreptul de vot, diferite obligații pe care le are etc.

- Raoul Trifan, senator USR -