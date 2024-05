Klaus Iohannis a transmis că o posibilă candidatură a sa pentru funcția de secretar de stat al NATO a reprezentant un subiect atins în discuția pe care a avut-o cu Joe Biden, la Washington. Liderul de la Cotroceni se află la Casa Albă, unde a fost primit de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden.

La întrebarea dacă președintele SUA, Joe Biden, îl susține pe Klaus Iohannis pentru o poziție la NATO, șeful român al statului a declarat că existat o discuție și că dialogul cu omologul său american, pe această temă, va continua și în alte ocazii.

„Și acest punct a fost atins în discuția noastră. Și împreună am decis să continuăm dialogul. Aceste discuții nu se fac publice și nu o să mă apuc eu să spun ce a spus președintele Biden. Eu vă spun ce am zis eu. Discuția nu a fost una lungă (...) Da, există un risc să nu fie un consens (n.red. până la Summitul NATO din luna iunie) tocmai de aceea e foarte bine să existe doi candidați care trebuie să fie accceptați amândoi. O organizație puternică are nevoie și de o competiție puternică. Unul dintre cei doi candidați va fi ales. Important e să nu amestecăm lucrurile. Unii au spus că dacă sunt doi candidați se va deteriora puterea alianței. Eu nu cred pentru că dacă sunt doi candidați, înseamnă că sunt mai multe subiecte sunt puse în discuție”, a declarat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis se află într-o vizită de lucru la Washington, unde va primi Distinguished International Leadership Award pentru anul 2024, în cadrul galei Atlantic Council Distinguished Leadership Awards.Acesta a discutat cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, în cadrul întrevederii avute la Casa Albă, despre aprofundarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA, menţionând că i-a mulţumit acestuia pentru contribuţia substanţială a Statelor Unite la asigurarea securităţii ţării noastre şi a întregului Flanc Estic al NATO.

"Am discutat cu preşedintele Biden despre Parteneriatul strategic dintre ţările noastre, cum îl putem face mai puternic şi cum îl putem aprofunda, astfel încât să răspundă provocărilor cu care ne confruntăm în acest context global extrem de complicat. I-am mulţumit preşedintelui Biden pentru contribuţia substanţială a Statelor Unite la asigurarea securităţii României şi a întregului Flanc Estic şi, totodată, la recunoaşterea rolului strategic al Mării Negre, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei", a afirmat şeful statului, într-o declaraţie acordată presei la Ambasada României de la Washington.

