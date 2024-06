AEI critică două modificări de lege care îi vor afecta pe toți consumatorii de energie din România

Două modificări legislative, care vor impacta consumatorii casnici şi non casnici de energie din România, au fost realizate, fără nicio dezbatere, în Camera Deputaţilor, informează Asociaţia Energia Inteligentă, printr-un comunicat citat de Agerpres.

"Fără nici o dezbatere, sub umbra verii, a fotbalului etc., au fost realizate două modificări legislative în Camera Deputaţilor, care vor impacta consumatorii casnici şi non casnici din România. Lobbyul pe finalul de activitate al legislativului românesc, aduce consumatorii români din nou în situaţia de a scoate bani din buzunar", semnalează reprezentanţii AEI.

Conform acestor modificări, prosumatorii existenţi, care deţin sisteme de panouri fotovoltaice cu puteri instalate între 10,8 kW şi 400 kW, vor fi obligaţi să-şi monteze şi instalaţii de stocare a energiei electrice regenerabile produse. Instalaţiile de stocare ale prosumatorilor vor trebui să aibă fiecare putere de cel puţin 30% din puterea instalată a unităţilor de producţie cu care sunt asociate, pentru puteri ale acestora din urmă cuprinse între 3 şi 200 kW, şi de cel puţin 50%, pentru puteri ale unităţilor de producţie cuprinse între 200 şi 400 kW. Termenul de respectare a obligaţiei de montare a instalaţiilor de stocare data de 31 decembrie 2027, explică sursa citată.

"Stocarea parţială a energiei electrice produse de prosumatori este o măsură normală, din considerente de rezilienţă, siguranţă şi securitate energetică. Dar asta trebuia să fie făcută de la bun început, astfel încât investiţia să fie analizată din punct de vedere economic corect şi mai ales prosumatorii existenţi să nu fie puşi în situaţia aberantă să schimbe (arunce) echipamenete funcţionale în regim on grid, care abia au fost achiziţionate (şi nu sunt amortizate) şi să facă cheltuieli suplimentare (cu modificarea indicatorilor de fezabilitate de la momentul realizării investiţiei). Există prosumatori (Centre de plasamanete, Cămine de bătrâni etc.) care au făcut eforturi enorme să şi monteze astfel de echipamente, la limita subzistenţei economice şi acum sunt obligaţi să scoată din buzunar alte mii de euro prin efectul legii pentru a şi schimba o parte din echipamente şi a şi monta baterii de stocare.

Apreciez că această abordare este abuzivă şi realizată într-un mod amatoricesc, doar în scopul de a permite unor firme să şi vândă produsele", subliniază preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă.

Sunt potențiale probleme pentru cei care își montează panouri fotovoltaice

Potrivit acestuia, obligaţiile prevăzute de lege pot să fie obligatorii pentru toţi prosumatorii care îşi vor monta sisteme fotovoltaice după aprobarea legii (chiar eliminând pragul de jos al puterii pentru care există această obligaţie), iar pentru prosumatorii existenţi să existe o schemă de sprijin astfel încât aceştia să atingă nivelul de normalitate pe care legea prosumatorilor trebuia să o prevadă de la bun început.

Totodată, se menţionează în comunicat, deputaţii au adoptat, "pe repede înainte", un proiect pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, prin care se doreşte scoaterea centralelor pe gaz din apartamente care nu corespund noilor indici de performanţă energetică şi înlocuirea lor cu sisteme de termoficare bazate pe surse regenerabile de energie (sisteme de termoficare), sisteme de termoficare bazate pe cogenerare/trigenerare, racordarea la actualele sisteme de reţelele urbane de încălzire sau de răcire, pompe de căldură, panouri termice şi/sau electrice solare, centrale eoliene, precum şi sisteme combinate, captarea energiei din mediu prin schimbătoare de căldură sol-aer, captarea energiei risipită în alte procese prin recuperatoare de căldură.

"Ceea ce se cunoaşte mai puţin este faptul că în momentul de faţă se găseşte în lucru Regulamentul Ecodesign care urmează să stabilească noii indici de performanţă energetică a centralelor termice de apartament. Dezbaterea din ultimii 2 ani, cu multe acuzaţii de lobby aduse unor producători de noi tehnologii, care au introdus în diverse variante de lucru, indicatori imposibil de atins de centralele pe gaz şi în fapt astfel acestea se autoeliminau, încă nu a fost încheiată. Astfel, Legea Românească deschide calea directă către o posibilă eliminare a centralelor pe gaze, viitorul Regulament Ecodesign fiind obligatoriu pentru România", spune Chisăliţă.

Acesta subliniază că, dacă ţările europene au o justificare în a alege interzicerea utilizării gazelor, accesul acestora la gaze fiind tot mai limitat pe măsură ce timpul va trece şi resursele de gaze vor fi tot mai puţine, România urmează să investească câteva miliarde de euro să exploateze gazele din Marea Neagră, încă câteva sute de milioane să dezvolte reţele de transport şi distribuţie gaze, şi încă câteva mii de euro de fiecare familie pentru a-şi face instalaţiile interioare şi a-şi cumpăra centralele de gaz, care "urmează să fie extrase din casele oamenilor" chiar mai înainte să se amortizeze în casele românilor.

