iver Development, companie controlata de omul de afaceri Ion Radulea, da startul lucrarilor de constructie la un nou proiect de spatii de birouri in Capitala, care va fi situat in zona Politehinca, pe terenul fostei fabrici Pumac. Proiectul va fi dezvoltat in mai multe faze, iar prima cladire, intitulata The Light va avea o suprafata inchiriabila de 21.000 mp.

Prima cladire, care va dispune de 11 etaje si aproape 300 de locuri de parcare, ar urma sa fie livrata in trimestrul patru din 2018. Valoarea totala a investitiei in cladirea The Light se va ridica la 33, 5 milioane de euro.

„In cadrul acestui proiect luam in calcul si o faza de rezidential preconizata a incepe in perioada 2018-2019. Exista suficient spatiu de dezvoltare pentru a deservi cererea in crestere pentru aceasta zona”, a declarat Ion Radulea.

El adauga ca in acest moment River Invest mai are in dezvoltare 26.000 mp spatii de birouri ( cladirile Paris si Berlin ) dupa livrarea a 14.500 mp ( cladirea Bruxelles) in proiectul Sema Park si planificate a fi livrate spre finalul acestui an. In perioada 2009-2017 compania a livrat 60.000 mp de spatii de birouri si isi propunr ca pana in 2019 sa livreze alti 47.000 mp.