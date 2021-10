Investițiile în infrastructură care vor stimula creșterea economică globală prognozată pentru următorul deceniu aduc presiuni în creștere pentru domeniul construcțiilor. Acestea sunt asociate cu schimbările climatice și cursa către zero emisii nete de gaze cu efect de seră (zero net), potrivit raportului publicat de Marsh și Guy Carpenter, două companii parte a Marsh McLennan, cea mai importantă organizație globală de servicii profesioniste în risc, strategie și resurse umane.

Raportul Viitorul în construcții: o prognoză globală până în 2030 (Future of Construction: A Global Forecast for Construction to 2030) realizat în colaborare cu Oxford Economics, lider global în prognoze și analize economice, oferă o perspectivă asupra viitorului construcțiilor pe măsură ce industria se recuperează după efectele fără precedent produse de COVID-19. În plus, analiza indică și factorii cheie care influențează viitorul construcțiilor în următorul deceniu.

Potrivit raportului, creșterea globală în domeniul construcțiilor este prognozată la 6.6% în 2021 și cu 42% până în anul 2030. În cea mai mare parte această evoluție este produsă de facilitățile guvernamentale și de cererea de construcții rezidențiale. Totuși, raportul avertizează că pe măsură ce sectorul crește, sporește și riscul de poluare și producția deșeurilor mari. Extinderea ariilor construite reprezintă, în prezent, circa 40% dintre emisiile de gaze cu efect de seră, la nivel global.

Principalele provocări pentru domeniul construcțiilor

Conform studiului, schimbările climatice alături de cursa către zero emisii sunt, probabil, cele mai mari provocări cu care se confruntă domeniul construcțiilor. Necesitatea de a reduce radical cantitatea de carbon integrată în construcțiile noi va conduce la dezvoltarea unui nou domeniu – al deconstrucțiilor – care va reutiliza stocurile urbane uriașe de materiale de construcții disponibile.

Strategiile ESG în legătură cu strategiile de sustenabilitate cu privire la mediu, societate și guvernanță, au beneficiat de finanțare suplimentară, în creștere cu 28%, produsă de un flux de strângere de fonduri orientat în această direcție. În condițiile în care, de regulă, cea mai mare parte a finanțărilor sunt alocate de către marile companii de construcții și dezvoltatori în zona infrastructurii, raportul apreciază că există oportunități pentru acele companii care vor dezvolta noi tehnologii, proiecte și procese.

Richard Gurney, Global Head of Construction, Marsh Specialty, afirmă: “Schimbările climatice și agenda ESG – alături de riscurile și oportunitățile pe care le prezintă – se numără printre cele mai mari provocări cu care se va confrunta domeniul construcțiilor în următorii 10 ani. Atât agenda ESG cât și schimbările climatice modifică profilurile de risc ale sectorului. Organizațiile trebuie să se adapteze pentru a valorifica potențialul masiv de creștere din construcții. În același timp, companiile trebuie să joace un rol esențial în dezvoltarea economiilor și a comunităților din întreaga lume.”

Simon Liley, Co-Head, Global Engineering, Guy Carpenter, a adăugat: „Industria construcțiilor intră într-o perioadă a oportunităților interesante, dar și una care va necesita noi modalități de abordare a riscurilor de către sectoarele asigurărilor și reasigurărilor. Aceste dinamici presupun alocarea eficientă a cunoștințelor de la cei care promovează inovația în construcții până la actuarii din reasigurări. Înțelegerea profilului de risc în schimbare, a impactului noilor tehnologii și a surselor de capital va fi decisivă pentru a permite asigurătorilor și reasiguratorilor să stabilească platforme de subscriere și să ofere produse care să corespundă cu nevoile în schimbare din domeniul construcțiilor.”

Alte proiecții concluzionate de raport, pentru domeniul construcțiilor, până în anul 2030, includ:

Creșterea medie anuală previzionată în construcții este de 3.6% pe an. (se estimează o creștere mai rapidă decât în sectoarele de servicii sau producție).

Creșterea globală consemnată de construcții va fi cu 35% mai mare în următorul deceniu față de ultimii 10 ani. Această dinamică va fi determinată de niveluri fără precedent ale cheltuielilor de creștere pentru infrastructură și de declanșarea excesului de economii ale gospodăriilor.

5,1% este creșterea prognozată, ca medie anuală, în zona de dezvoltare a infrastructurii, la nivel global.

În Europa de Est creșterea prognozată pentru următorul deceniu este de 2.8%, cu 0.7 puncte procentuale peste creșterea de 2.1% anticipată pentru Europa de Vest.

„Este atipic să constatăm că domeniul construcțiilor depășește din perspectiva creșterilor anticipate, atât serviciile cât și producția pe o perioadă atât de lungă. În mod normal, ne-am fi așteptat ca în construcții să ne gândim la creșteri mai rapide față de alte domenii ale economiei pentru scurte perioade și cu reveniri ciclice. Cu toate acestea, nu este deloc surprinzător să ne gândim că economia globală va fi alimentată de creșterea din construcții în următorii 10 ani având în vedere nivelul fără precedent al creșterii investițiilor în infrastructură din partea guvernelor și depășirea nivelului de economisire la nivelul gospodăriilor în contextul COVID-19”, a declarat Graham Robinson, Global Infrastructure and Construction Lead la Oxford Economics, Autor principal al Future of Construction.

Sursa foto: Shutterstock

