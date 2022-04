One United Properties are în plan să construiască peste un milion de metri pătrați de apartamente în următorii 7 ani

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties se află în discuții preliminare pentru achiziția a cel puțin 10 proprietăți pe care vrea să dezvoltate mai multe proiecte, cele mai multe pentru sectorul rezidențial, urmând să livreze în următorii 7-8 ani circa 1 milion de metri pătrați de apartamente.

Conducerea companiei nu este îngrijorată de situația de pe piața imobiliară din România, în pofida contextului din regiune, agitat de războiul din Ucraina, nici de scumpirea materialelor de construcție, prin urmare și-a făcut planuri pentru a dezvolta mai multe proiecte imobiliare, atât pe zona rezidențială, cât și pe cea office și comercială, dar într-o proporție mult mai restrânsă.

Compania a aprobat și creșterea capitalului cu 150 de milioane de euro pentru a demara aceste investiții, One United Properties vizând și dezvoltarea de proiecte în afara României, deși stau foarte bine și la capitolul lichidități. Potrivit președintelui consiliului de administrație Claudio Cisullo, ar fi în jur de 120 de milioane de euro.

CEO-ul companiei, Victor Căpitanu, unul dintre co-fondatorii One United Properties a explicat și către ce investiții vor merge banii pe care compania îi are disponibili. Potrivit lui, consiliul de administrație a fost mandatat de către acționari să majoreze capitalul companiei, suma maximală fiind de 150 de milioane de euro.

„Nu înseamnă neapărat că o să-l folosim. O să luăm din aceste plafon atâți bani cât este necesar. Suntem în negocieri și discuții pentru achiziția a 10 proprietăți, pe care dorim să dezvoltăm în principal proiecte rezidențiale, pentru segmentele de clienți cu venituri medii și medii superioare.

Putem dezvolta pe aceste proprietăți circa 10.000 de apartamente, care însumează peste 1 milion de metri pătrați, în următorii 7-8 ani”, a declarat Victor Căpitanu, într-o întâlnire cu presa, la finele Adunării Generale a Acționarilor One United Properties.

Potrivit lui, pe lângă acestea, încă vreo 10% vor fi și proiecte de spații de birouri și comerciale.

„Dacă aceste proiecte vor fi dezvoltate vor genera valoare brută de dezvoltare de circa 2,3 miliarde de euro, cu un profit brut de peste 900 de milioane de euro”, a explicat Victor Căpitanu.

One United Properties este recunoscut pentru afinitatea de a dezvolta în București, dar șefii companiei spun că următoarele proiecte nu vor fi doar în Capitală, ci și în provincie și chiar în afara țării.

„Majoritatea proiectelor pentru care negociem sunt în București, dar avem și în țară, și chiar în afara României, dar nu putem da mai multe detalii pentru că încă suntem în discuții și nu știi niciodată dacă o afacere va merge înainte. Poate pica în orice moment”, a mai spus CEO-ul companiei.

„Ne uităm la orice oportunitate de investiții”, a completat și președintele consiliului de administrație, Claudio Cisullo. „La One United credem că nu ar fi înțelept să nu ne uităm la orice oportunitate. Avem toate resursele necesare, experiență, instrumente financiare, tot ce ne trebuie să profităm de orice oportunitate pe care o descoperim”.

În pandemie, mulți au descoperit în ce locuințe stăteau și și-au dat seama că vor mai mult.

Andrei Diaconescu - co-fondator One United Properties

Prezent la întâlnirea cu presa și el, Andrei Diaconescu, celălalt co-fondator al One United Properties, totodată membru al consiliului de administrație al companiei, a explicat și de ce dezvoltatorul se îndreaptă în acest moment către sectorul rezidențial.

„În pandemie, oamenii au descoperit în ce locuințe stăteau și și-au dat seama că vor mai mult, iar noi am avut ofertă pentru așa ceva. În momentul de față perspectivele sunt foarte puternice pentru România pe zona rezidențială.

În România este mai ieftin să construiești decât în multe alte țări din regiune, prețurile nu sunt la fel de mari ca în alte țări, iar achiziția unei locuințe este mult mai facilă. Potențialul este unul foarte ridicat pentru perioada următoare”, a spus Andrei Diaconescu.

Nu se tem de influența războiului sau a scumpiri costurilor de construcție

Întrebați dacă se tem de influența războiului și de efectele scumpirii materialelor de construcție, reprezentanții dezvoltatorului au spus că nu văd o influență atât de puternică în ceea ce privește activitățile companiei.

„Legat de războiul din Ucraina, un efect va fi acela că banii vor fi tot mai scumpi, iar cei care vor să-și conserve banii vor avea două variante la dispoziție. Una va fi să cumpere aur, care are totuși o situație specială, iar cealaltă va fi să-i bage în investiții imobiliare, care în timp nu-și pierd din valoare”, a explicat Claudio Cisullo.

Referitor la scumpirea materialelor de construcții, care trag în sus și costurile dezvoltărilor imobiliare, Victor Căpitanu spune că nu este o problemă chiar atât de mare, în condițiile în care costurile au crescut în fiecare an.

„Suntem într-un context inflaționist de ceva timp în ceea ce privește costurile construcțiilor. Cred că că începând cu 2015, în fiecare an am asistat la o scumpire a costurilor. Nici nu aș putea spune că anul acesta va fi cel mai rău în această privință. Provocări în ceea ce privește costurile construcțiilor am mai avut.

Cred că în ultimii 7 ani, costul de construcție a crescut în medie cu 5-10% în fiecare an. În același timp, prețurile din imobiliare au crescut cam în același ritm, așa că orice scumpire a costului de construcție a fost acoperită prin prețul de vânzare”, a mai spus CEO-ul One United Properties.

Restul problemelor fac parte din rutina zilnică

În ceea ce privește alte provocări cu care compania s-ar confrunta, șefii companiei spun că nimic altceva nu dă peste cap planurile One United Properties, provocările ridicate de colaborarea cu autoritățile, de litigii sau de alte origini făcând parte din activitatea obișnuită a oricărei companii, nu doar în cazul dezvoltatorului.

„Restul problemelor fac parte din rutina zilnică. Sunt lucruri de care ne lovim în activitatea noastră”, a spus Claudio Cisullo.

Compania se află și într-un moment bun din punct de vedere al rezultatelor financiare, iar nivelul moral în cadrul One United Properties este ridicat, prin urmare și modul în care privesc lucrurile este mult mai relaxat.

One United Properties a încheiat 2021 cu venituri de 1,1 miliarde de lei, în creștere cu 105% față de rezultatul din 2020, un prag istoric pentru companie, în timp ce profitul net a crescut cu 186%, ajungând la 506,4 milioane de lei.

Sursa foto: Wall-Street.ro

