Revine interesul pentru mall-uri. Dezvoltatorii au în plan proiecte de 250.000 mp

După o perioadă plină de provocări, interesul pentru mall-uri revine, investitorii lucrând la proiecte noi sau extinderi, cu un total de peste 250.000 mp, ce vor fi livrați până în 2025 în orașe precum București, Iași, Craiova, Pitești sau Alba-Iulia.

Noile proiecte vin în contextul creșterilor de trafic, care în 2022 au revenit la cele anterioare pandemiei.

”Brandurile care doresc să intre în România au ca destinaţie orașele mari, precum Bucureşti, Iaşi,Timişoara şi Cluj-Napoca. Brandurile consacrate se extind în oraşele mijlocii şi mici, iar noi suntem interesaţi şi de zona de entertainment, fie că este pentru copii, sau pentru adulţi. Mall-urile trebuie să devină destinaţii de entertainment, iar eu cred că vom vedea lucruri interesante în perioada următoare," a declarat Luciana Giurea, General Manager, AFI Ploiești.

Sebastian Mahu, Head of Asset Management în cadrul Iulius a menționat două tendințe în cazul proiectelor mixed-use.

”Acolo unde clădirile de birouri au şi o componentă de retail am observat că numărul celor care revin la birou este cu 15% mai mare decât în cazul clădirilor care sunt strict office.

A doua tendință arată că odată cu pandemia s-a schimbat un aspect pe care îl priveam ca dat şi anume că apogeul vânzărilor era sâmbăta. În proiectele mixed-use, având în vedere că oamenii muncesc de acasă lunea și vinerea, corelând activitățile de weekend, am remarcat creșteri de trafic în zilele de miercuri și joi”, a spus reprezentantul Iulius.

Trendul proiectelor mixed-use se observă și în cazul One United Properties, care lucrează la proiecte precum reabilitarea și modernizarea halei Ford în cadrul One Floreasca City sau One Cotroceni Park.

”Hala Ford va fi restaurată integral, fiind un monument de clasa A. Este un proiect destul de ambițios, costisitor, dar odată finalizat acest proiect, va creşte valoarea cartierului, a patrimonului oraşului, și va deveni o destinaţie unică în Bucureşti dar şi România.

Citeste si: BREC: Blocajul PUZ-urilor din Capitală poate aduce pierderi de 10,4...

În ceea ce priveşte One Cotroceni Park, în prima fază a proiectului, 20.000 mp vor fi destinaţi zonei de retail, deservind nevoile angajaţilor şi locatarilor din cadrul proiectului”, a declarat Mihai Pădurioiu, CEO, Office Division, One United Properties.

Fressnapf, cel mai mare retailer european de produse pentru animale de companie, a intrat recent pe piața românească, cu un plan ambițios de expansiune.

”Am achizționat SuperZoo și ne propunem ca până la finalul anului să avem 14 magazine operaționale pe piața din România. Cifrele noastre arată că un român cheltuie în medie 39 de Euro lunar pentru animalele de companie, în timp ce în Polonia indicatorul este la 26 de Euro, iar în Ungaria la 42 de Euro”, a declarat Cristinel Petrescu, Director de Expansiune, Fressnapf, la conferința BREC.

Citeste si: IULIUS ajunge la 80.000 mp de birouri în ansamblul de 442 mil. €...

Cei de la Teilor au continuat să se extindă în ultima perioadă și au deschide mai multe magazine în țară, dar și în regiune.

”Avem un total de 65 de magazine, dintre care 51 în România și 14 magazine externe, în Polonia, Ungaria, Bulgaria și Cehia. Decizia de a ne extinde pe piețele externe a fost luată în 2019, iar pe durata crizei sanitare am observat o flexibilitate mai mare din partea proprietarilor de pe piața românească”, a explicat Lilian Furtună, Global Expansion Director, Teilor.

Parcurile de retail, vedetele perioadei de pandemie

Retail park-urile au reprezentat un format avantajat în pandemie, datorită accesului direct în magazine și a restricțiilor limitate. Interesul pentru dezvoltarea acestor tipuri de produse s-a menținut, astfel încât la finalul anului 2021 suprafaţa totală a ajuns la 120.000 mp, iar estimarea pentru următorii trei ani este de până la 500.000 mp, așa cum arată datele Fortim Trusted Advisors, prezentate în cadrul conferinței BREC.

Citeste si: AFI Europe începe construcția primului său parc de retail din România

Fluctuaţia chiriaşilor este destul de redusă în retail park-uri, conform lui Klaus Reisenauer, Partner în cadrul Oasis Group, un jucător cu experiență îndelungată pe acest segment de piață, ce are în lucru un proiect de 80.000 mp la Sibiu și două proiecte de dimensiuni mai mici la Lugoj și în proximitatea Bucureștiului, la Balotești. ”Vedem potențial pentru branduri noi pe segmentul < > dar și pe cel de încălțăminte”, a mai spus el.

”În România am depășit pragul de 400 de magazine, deschidem atât în retail park-uri, cât și în mall-uri, dar și în spații vechi, pe care le modernizăm. Ca să întelegeți potențialul, în Polonia avem peste 1.000 de magazine, este important pentru noi să fim cât mai aproape de cumpărătorii noștri” a explicat Cătălin Secăreanu, Director de Expansiune pentru Pepco în România.

Citeste si: Pandemia a afectat de două ori mai mult mall-urile decât parcurile...

Atât proprietarii cât și chiriașii prezenți la conferință au subliniat importanța relației de parteneriat între cele două părți precum și a identificării de comun acord a soluțiilor care să îi ajute să depășească perioadele dificile, așa cum a fost criza sanitară, sau, în prezent, problema costurilor explozive la energie.

Înscrie-te AICI la retailArena, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate industriei de retail din regiune. Fii alături de noi pe 1 și 2 noiembrie!

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: