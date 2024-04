InteRo Property Development, deținut de familia canadiană de investitori Topolinski, anunță investiții de circa 170 de milioane de euro în trei proiecte imobiliare pe care le va dezvolta în nordul Bucureștiului, proiecte care vor aduce pe piață din Capitală circa 750 de apartamente.

Compania a primit autorizația de construcție pentru proiectul rezidențial de lux Smart Home, Pajurei 3 Residence, urmând să demareze lucrările în următoarele săptămâni. Dezvoltatorul așteaptă, de asemenea, să primească în următoarele luni și autorizația de construcție pentru SunLight Residence, un proiect rezidențial nZEB ce promite investitorilor randamente atractive la închiriere.

În paralel, InteRo Property Development va finaliza curând și achiziția unui teren de 4,5 hectare din zona Otopeni, care are și PUZ. Aici va fi dezvoltat în următorii ani MoonLight Meadows, un proiectul rezidențial de anvergură cu peste 400 de apartamente, valoarea investiției fiind estimată la peste 80 de milioane de euro.

Cele trei proiecte reprezintă o investiție totală de peste 170 de milioane de euro în zona de nord a Capitalei.

„Este un moment bun pentru construcții, deoarece costurile sunt mai controlate, iar imobiliarele rămân o investiție solidă pe o piață în curs de maturizare cum este România. În perioade dificile, proiectele de calitate câștigă teren. Cumpărătorii au o abordare mult mai pragmatică față de investițiile pe care le fac pe termen lung, căutând cea mai bună valoare de achiziție”; a declarat, într-un comunicat remis redacției, Michael Topolinski III, Fondator InteRo Property Development.

Potrivit lui, compania a vândut aproximativ 20% din unitățile locative prevăzute în Pajurei 3 Residence (30 de apartamente) și aproximativ un sfert din cele din SunLight Residence (48 de apartamente).

Cu o valoare estimată a investiției de 65 de milioane de euro, Pajurei 3 Residence este primul proiect de lux din Pajura, Bucureștii Noi. Proiectul poate genera investitorilor un randament mediu la închiriere de aproximativ 7% (luând în considerare toate nivelurile de preț).

Complexul, aflat la 3 minute de mers pe jos de stația de metrou Jiului și în inima zonei Bucureștii Noi, va cuprinde 160 de unități locative de lux, inclusiv penthouse-uri cu 3 și 4 camere, grădină privată pe acoperiș, plus facilități comune, cum ar fi un spațiu în aer liber, piscină cu zonă de grătar, un centru de fitness, o sală de petreceri, English Courtyard, un loc de joacă pentru copii, parcuri pentru câini și un spațiu pentru proiecții de film.

Cu o investiție estimată de 25 milioane de euro, SunLight Residence va fi un complex dedicat clasei de mijloc și investitorilor care caută randamente ridicate. Cumpărătorii se pot aștepta la un randament de închiriere de aproximativ 7% (la nivelul al treilea preț) și la o rentabilitate estimată de 30%-40% din valoarea apartamentului, în câțiva ani.

SunLight Residence va avea 5 blocuri cu 180 de apartamente spațioase (2, 3 și 4 camere cu grădini de apartament de peste 100 mp), un loc de joacă pentru copii, spații verzi, spații pentru biciclete, precum și 360 de locuri de parcare.

Acest proiect rezidențial situat la marginea orașului Pipera este proiectat să genereze aproape zero emisii (nZEB), cu costuri de utilități foarte mici, având în vedere că 30% din energia regenerabilă va fi produsă de 125 de panouri solare amplasate pe acoperișul clădirilor. În plus, toate apartamentele vor avea încălzire prin pardoseală, ceea ce va genera confort sporit locatarilor.

Proiectul are PUZ și va obține autorizația de construcție în următoarele luni. Situat într-o zonă cu dezvoltare rapidă din afara Bucureștiului, SunLight Residence are acces ușor la Băneasa Shopping City, Cosmopolis Retail Park și American International School of Bucharest, și este la o mică distanță de mers cu mașina de zonele de nord ale Capitale (Aviației și Obor).

Sursa foto: InteRo

