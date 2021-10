Valeriu Gheorghiță: Dacă rata de vaccinare ar fi fost de peste 80%, azi aveam 44 de decese, nu 440

Numărul deceselor cauzate de COVID-19 ar fi fost de 10 ori mai mic dacă rata de vaccinare ar fi fost peste 80% în România, consideră Valeriu Gheorghiță care adaugă faptul că evoluția valului 4 este greu de estimat în acest moment, însă nu este exclus să ne apropiem de un platou, care dacă se va menține la peste 15.000 de cazuri va depăși capacitatea sistemului medical.

”Știm că vaccinarea completă reduce riscul de infectare de cinci ori pentru varianta Delta. Dacă ne uităm la câte cazuri avem în fiecare zi și împărțim la 5, vedem câte cazuri am fi avut în realitate în condițiile în care am fi avut o rată de vaccinare ar fi fost peste 80%. La fel riscul de deces, acesta se reduce de peste 10 ori. Astăzi, în loc să fi avut 440 de decese, am fi avut cel mult 44. Aceste sunt beneficiile pe care vaccinarea ni le-ar fi adus”, precizează Valeriu Gheorghiță.

Rata de acoperire vaccinală anti-COVID la nivel naţional din total populaţie - 19,3 milioane de locuitori - este de circa 30%

"Acoperirea vaccinală la nivel naţional din total populaţie, adică 19,3 milioane de locuitori, populaţie rezidentă, conform Institutului Naţional de Statistică, este de circa 30%, iar din populaţia eligibilă de peste 12 ani - circa 34%. (...) În municipiul Bucureşti, astăzi, rata de acoperire vaccinală este de circa 54,03%. Sunt trei judeţe care au rata de acoperire vaccinală peste 40% - Cluj: 48,75%, Sibiu: 41,87 % şi Constanţa: 41,3 %. Sunt 20 de judeţe care au rată de acoperire vaccinală între 30 % şi 40% şi restul de 18 judeţe care au acoperire vaccinală între 20% şi 30%", a precizat Valeriu Gheorghiţă, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, conform Agerpres.ro.

Potrivit şefului CNCAV, până în prezent, au fost vaccinate cu prima doză de vaccin anti-COVID 5,79 de milioane de persoane, cu schemă completă de vaccinare fiind 5,54 milioane de persoane.

