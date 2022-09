Premieră în România: a fost lansat primul hub de inovație în medicină

România va avea, în premieră, un hub de inovație în tehnologie medicală, fondat de experți de la Universitatea Technion din Israel și Universitatea Stanford și cu suportul Fundației Româno-Americane, ce va oferi programe performante educaţionale pentru a construi start-up-uri de la identificarea ideii până la implementare. Anunțul a fost făcut în cadrul Conferinţei Internaţionale de Tehnologie Medicală SSIMA Re:Imagine Healthcare, cel mai mare eveniment de profil din Europa de Est, care se desfășoară între 5 și 9 septembrie la Oradea.

BIOdyssey se adresează în special tinerilor care doresc să dezvolte o afacere în domeniul medtech și au nevoie de suport atât educațional, cât și, într-o etapă ulterioară, financiar, prin două programe pe care le va pune la dispoziția lor.

Astfel, în prima etapă – Germination, participanții la program vor avea acces la metodologia predată de peste zece ani la Universitatea Technion, prin care anual sunt create în Israel zeci de start-upuri de succes.

Designerul industrial Ezri Tarazi, directorul T-hub, programul de inovație al universității israeliene (din care a pornit startup-ul Moovit), va fi implicat în programul de inovație în sănătate lansat în România. De asemenea, participanții vor participa la work-shop-uri susținute de specialiști cu expertize diferite – ingineri, medici, antreprenori – din Israel, SUA (Universitatea Stanford) și Japonia.

Dacă în prima etapă vor fi identificați tinerii cu potențialul cel mai mare, în cea de-a doua, numită Acceleration, proiectele lor vor fi susținute pentru a fi transformate efectiv în afaceri.

“Pe baza metodologiei, participanții la hub vor fi încurajați să identifice o problemă reală în sistemul de sănătate din România, cu impact asupra vieții tuturor, și să propună o soluție tehnică. Vor avea cinci luni la dispoziție să lucreze cu mentorii incluși în program pentru a implementa soluția propusă. Nu toți cei care vor ieși din acest hub vor lansa un start-up imediat, dar vor învăța care sunt pașii în acest sens”, a explicat doctorul Elena Ovreiu, fondator și organizator al Conferinței SSIMA RE:Imagine Healthcare.

Când va începe activitatea hub-ului

Hub-ul BIOdyssey își va incepe activitatea în luna octombrie, mai întâi în București ca program-pilot, urmând a fi extins și în restul țării.

“Vrem să punem bazele celui mai mare hub de inovație din Europa de Est. România, prin studenții străluciți pe care îi produce, are un potențial uriaș în acest domeniu, pe care e absolut obligatoriu să-l dezvoltăm și să-l punem în valoare. Cred că, datorită BIOdyssey, vom asista la nașterea următorului unicorn românesc. Dar pentru aceasta nu trebuie să lăsăm să ne scape șansa de a pregăti oameni talentați și capabili să inoveze sistemul medical întru beneficiul tuturor”, a adăugat Elena Ovreiu.

Autoritățile române promit modificarea legislației pentru start-up-uri inovatoare

Proiectul beneficiază și de suportul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, care s-a angajat să identifice sursele de finanțare necesare de la buget, din fonduri europene și PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență). În plus, autoritățile promit modificarea legislației pentru start-up-uri inovatoare, proces în care se au în vedere modelele deja existente în țări precum Olanda și Irlanda.

“Statul ar trebui să facă o diferențiere clară între start up-uri. În prezent, legislația, veche de 32 de ani, se aplică la fel în cazul unei șaormerii precum în cel al unui start-up pe inovație și tehnologie. Trebuie impuse alte reguli pentru o persoană care vrea să-și deschidă un coafor la colțul blocului și un tânăr care a creat o aplicație, pentru că tehnologia, IT-ul, medicina, educația ar trebui să fie domenii prioritare”, a declarat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, prezent la evenimentul de lansare de la Oradea.

Dezbaterile privind modificarea legislației în domeniu vor dura cel puțin jumătate de an.

“Vom stabili ce modificări sunt necesare. De exemplu, putem crea pârghii prin care angajații unui start-up să aibă opțiunea de a deveni acționari în firmă, un mecanism deja banal în Occident, pentru că o companie la început de drum nu are bani să își motiveze suficient salariații, astfel că, devenind acționari, aceștia vor fi co-interesați să dezvolte firma. În Codul Fiscal este prevăzut acest lucru, dar mecanismul de aplicare este foarte greoi și trebuie schimbat”, a adăugat ministrul Cercetării.

Conferinţa Internaţională de Tehnologie Medicală SSIMA Re:Imagine Healthcare, aflată la a VI-a ediție, este organizată de Şcoala Internaţională de Imagistică cu Aplicaţii în Medicină (SSIMA), în parteneriat cu Primăria Oradea şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, şi se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României şi sub egida celei mai prestigioase societăţi profesionale din acest domeniu, The Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention Society (MICCAI).

