Reprezentantii Uniunii Salariale aduna semnaturi in judetele din Transilvania in vederea sustinerii unei initiative legislative la nivelul Uniunii Europene care sa stabileasca salarii egale in toate tarile pentru aceeasi munca prestata, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta al Satu Mare, Gyongyosi Marton, presedintele comitetului initiativei Uniunea Salariala si deputat Jobbik in Parlamentul din Ungaria, informeaza Agerpres.

"In primavara acestui an s-a pornit initiativa cetateneasca prin care s-a formulat principiul egalitatii salariale sau principiul venituri egale pentru o munca egala. S-au intrunit reprezentanti a sapte tari, care se vor adresa Comisiei Europene sau organismelor Uniunii Europene in vederea egalizarii veniturilor din Uniunea Europeana, deoarece au trecut 30 de ani de la schimbarea regimurilor, suntem membri de 10 ani ai Uniunii Europene, mai mult de 10 ani asteptam sa ne ridicam la...