Niciun Guvern din lume nu este perfect si niciun stat nu isi iubeste in mod special politicienii. De aici pana la a reusi sa farami economia tarii in mai putin de un an, sa alungi nenumarati oameni peste hotare si sa instaurezi incertitudine pe toate palierele economico-sociale sunt ceva pasi de parcurs. Cum a reusit PSD-ALDE sa faca toate acestea si ce decizii (cel putin) controversate au luat in mai putin de un an, am enumerat mai jos.

1. Controversatele modificari ale justitiei si alba-neagra cu ele; promisiuni de discutii cu societatea civila si expertii in domeniu, ignorate ulterior prin trimiterea direct in Parlament “pe repede inainte”. Promisiuni privind dialogul cu Comisia Europeana si de la Venetia, la fel, minciuni aruncate in fata cetatenilor si, nu in ultimul rand, ignorarea a doua treimi din magistratii tarii, care au subliniat ca NU doresc modificarea legilor justitiei prin puteri politice maxime oferite Ministrului Justitiei.

2. TVA split, o masura cu care politicienii s-au jucat in ultimele luni si care, fara doar si poate, au instaurat o stare de incertitudine pe toate palierele economice.

3. Cresterea accizei la carburanti si minciunile aferente acestei decizii – va amintiti declaratiile lui Tariceanu care spunea ca el nu a vazut asa ceva, sau chiar al Ministrului Economiei care spune ca el nu merge cu masina, deci nu stie?

4. Impozitul “pe gospodarie”, care ar fi urmat sa insemne un impozit suplimentar in functie de veniturile familiei.

5. Marea eliberare din inchisori, prin care Ministerul Justitiei a eliberat undeva intre 4-5.000 de infractori, INDIFERENT de gravitatea faptelor lor. Astfel, alaturi de politicieni (acesta fiind, de altfel, si scopul legii), au iesit in strada sute de violatori, criminali, talhari sau hoti. Ministrul Tudorel Toader s-a aratat “surprins” de numarul mare care a iesit din inchisori, desi cu cateva zile inainte spunea ca totul este sub control si ca stie EXACT cati vor fi eliberati. Mai mult, el a mintit iarasi cand a spus ca fiecare detinut are cate o persoane care se ocupa de reintegrarea lor.

Deja primele semne de crestere a violentei se fac vazute – unul dintre violatori s-a dus tinta pentru a recidiva, in timp ce altul a distrus o cantina.

6. Rasfoirea la secret a arhivei SIPA. Imediat dupa aceea, judecatoarea Ana Maria Dascalu se pensioneaza, singura si nesilita de nimeni, FIX in ziua in care si Dragnea si Tariceanu urmau sa afle sentintele in dosarele lor. Dragnea, aflandu-se la un al doilea dosar penal, ar fi urmat sa intre la inchisoare daca ar fi fost gasit vinovat.

7. Senatorii dau liber condamnatilor penali sa fie…presedinti de stat. Este o masura nemaintalnita in Uniunea Europeana si una care ar trebui sa faca chiar si pe cei mai infocati “fani PSD” sa ridice din sprancene.

8. Blocarea anchetei penale in cazul Rovanei Plumb, acuzata in “afacerea Belina”. Este o practica des intalnita, din pacate, in Parlament, ca acestia sa faca scut in jurul unei persoane care ar urma sa fie cercetata penal. Ne intrebam, retoric – daca esti complet nevinovat(a), de ce ceri sprijinul colegilor?

9. Abrogarea taxei de mediu – urmare a acesteia, romanii au (re)inceput sa cumpere “rable”, aglomerand si poluand si mai mult orase deja sufocate.

10. Ordonanta 13. Infama Ordonanta 13, care a reinviat sub alta forma si mai discret la cateva luni distanta a scos in strada sute de mii de romani, punand (iarasi) Romania pe harta marilor corupti, dupa un an de liniste si de crestere economica.

11. Majorari discretionare ale lefurilor bugetarilor, prin Ordonanta 9. Practic, urmare a acestei ordonante, fiecare Primarie, de exemplu, poate sa isi seteze singura lefurile, ajungand ca o femeie de serviciu sa castige mai mult decat un medic si, in final, unele Primarii au dat…faliment.

12. Taxa de solidaritate – oricum ai numi-o, este, la fel, unica si neexplicata decat prin balbe. De fapt, este o taxa suplimentara pentru ca Guvernul sa acopere cheltuielile nejustificate si nesustinute cu cresteri ale pensiilor si salariilor bugetarilor (pomeni electorale).

13. Preluarea profitului companiilor de stat. Este o decizie care are ca scop, similar, acoperirea gaurilor din cresterea nesustenabila a pensiilor si salariilor din aparatul bugetar. Astfel, companiile de stat care au cat-de-cat profit, sunt lasate in imposibiltiate de a face investitii SAU sunt obligate sa se imprumute, urmand ca tot populatia sa plateasca acei bani.

14. Atacul sustinut asupra Pilonului II de pensii. Totul a inceput cu un semnal de alarma tras de ING, companie care a primit si o amenda istorica. A continuat prin negari vehemente ale reprezentantilor Guvernului si PSD, apoi cu o propunere de alegere a populatiei intre Pilonu I si II, apoi iar prin dezmintiri si, intr-un final, calcand iarasi peste cele spuse anterior, Olguta Vasilescu spunand ca o sa scada de la 5,1% la 3,7%.

15. Pensionari anticipate din Ministerul de Interne si reanngajari ulterioare pe aceleasi pozitii, la aceleasi lefuri, creandu-se astfel salarii+pensii de zeci de mii de lei.

16. Retezarea investitiilor la infrastructura la un minim istoric. Dupa ce s-au dat bani catre pensii si catre masa electorala PSD (pensionari, clase defavorizate, asistati sociali), nu au mai ramas bani si pentru infrastructura, scoli sau sistem de sanatate, de exemplu.

17. Absorbtie aproape de zero a fondurilor Uniunii Europene, Romania fiind ULTIMUL stat din acest punct de vedere. De ce nu sunt atrasi bani de la UE? Birocratie majora interna si, bineinteles, acei bani nu pot fi furati. Mai mult, Uniunea Europeana controleaza calitatea lucrarilor si are standarde stricte de calitate pe o perioada indelungata de timp.

18. Eliminarea burselor si bonurilor de masa pentru medicii rezidenti. Aceasta decizie a starnit, pentru a cata oara, proteste in strada – de data aceasta din partea sistemului medical din tara. Medicilor le-au fost promise in campanii lefuri marite, si nicidecum scazute. Mai mult, personalul din sanatate PIERDE bani prin legea salarizarii, de la 1 ianuarie 2018 – in unele cazuri si peste 30%.

19. Manualul unic, zeci de manuale de sport, interzicerea manualelor auxiliare (inclusiv Gazeta de Matematica, cu o istorie de zeci de ani) si eliminarea concurentei intre companiile private pe piata de carte pentru scoli, in favoarea unei institutii controlate de stat – sifonare de bani si prin aceasta? Decizii ale, poate, celui mai prost Ministru al Educatiei de la caderea Comunismului pana in prezent, Liviu Pop.

20. Legea indemnizatiilor parlamentarilor au dus la castiguri de 45.000 de lei/luna si o liftiera sa primeasca 3.600 de lei, doar doua exemple sfidatoare pentru cei care sunt pusi in functii sa slujeasca interesul cetatenilor si nu invers.

21. Modificarea legii de functionare a Curtii de Conturi, astfel incat sa aiba acces si persoane fara studii economice sau juridice, adica clientela de partid.

22. Repolitizarea scolilor si spitalelor. Dupa ce Guvernul Tehnocrat a incercat sa elimine factorii politici din cele doua medii EXTREM de importante pentru orice stat (educatia si sanatatea), una dintre primele masuri ale PSD a fost sa taie aceste modificari si sa reintroduca, la conducerea institutiilor, clientela politica, necalificata sau profund corupta. Au fost, de asemenea, demisi directori numiti prin concurs.

23. Motiunea de cenzura impotriva propriului Guvern, apoi numirea partiala a acelorasi ministri aspru criticati anterior chiar de catre Liviu Dragnea. Modificarea ulterioara a “sfantului program de Guvernare” si introducerea de multiple taxe, desi PSD promitea, negru pe alb, ca NU vor aparea noi taxe.

24. Plata contributiilor la nivelul salariului minim si pentru contractele part-time, cumulat cu mutarea taxelor salariale la angajat, de la angajator.

25. Eliminarea plafonarii bazei de calcul pentru Contributiile de Asigurari Sociale.

26. Legea medicamentelor care a dus la penuria din piata, inclusiv medicamente esentiale nou-nascutilor. Acest lucru a dus, recent, la proteste in fata Ministerului Sanatatii, de catre parinti disperati. Promisiunea populista de reducere a preturilor acestora a obligat furnizorii sa…nu le mai produca deloc.

27. Neimplementarea directivei europene in ceea ce priveste Abuzul in Serviciu si Confiscarea Extinsa; incalcarea cu buna stiinta a normelor Uniunii Europene si, deci, indepartarea de valorile (si protectia) acestora.

28. Setarea unui prag de abuz in serviciu care “nu deranjeaza pe nimeni” (Iordache) – 19.000 de lei.

29. Legi cu dedicatie pentru taierea padurilor; eliminarea aplicatiei care ar limita aceste taieri (reusita a Guvernului Ciolos). Si Ministrul Mediului a iesit in public cu declaratii contradictorii si minciuni demontate de fostul Guvern, in incercarea acesteia de a proteja infractori.

30. Numirea in functii de conducere si decizie a unor infractori sau cercetati penal – in Parlament, in prezent, sunt ZECI de infractori/cercetati penal, atat de la PSD, cat si de la PNL. Poate MAI grav, numirea in functii de inalta responsabilitate a unor oameni care nu au sub nicio forma pregatirea necesara – de exemplu Serban Nicolae, senator, care, recent, declara ca “rezistenta anticomunista din munti a slabit capacitatea de aparare a Romaniei. Era mai degraba indreptata impotriva intereselor Romaniei”.

Acesta a fost inainte de aceste functii…sofer.

31. Ordinul de ucidere al ursilor al Ministerului Mediului si imblanzirea drastica a amenzilor pentru infractiuni silvice, complet opus fata de statele UE.

32. Aducerea Romaniei pe cel mai mare deficit din UE in trimestrul doi – 4,1%, conform Eurostat. Declaratiile ulterioare care incearca sa minimizeze acest deficit extrem de grav, in loc sa incerce sa rezolve. “Problema s-a rezolvat!”, a declarat, pompos, Tariceanu.

33. Cresterea alarmanta a aparatului administrativ de stat in ultimele luni; numirea rudelor si prietenilor in functii de conducere, fara pregatirile necesare. Se construieste astfel o piramida din carti de joc care se poate prabusi in orice moment.

34. Cresterea ROBOR din cauza politicilor economice dezastruoase. Cresc astfel ratele la credite.

35. Guvernul a indatorat Romania cu 10 MILIARDE de euro in doar 7 luni de Guvernare. Cine va da acesti bani inapoi? Noi, populatia, de-a lungul a mai multe generatii.

36. Dezincriminarea incompatibilitatilor si a conflictului de interese. Deciziile recente ale Curtii Constitutionale spun ca un demnitar in functie poate face (cam) orice ii trece prin cap, fara a putea fi tras la raspundere. Se incalca astfel insasi Constitutia care spune ca nimeni nu este mai presus de lege.

37. Politizarea si schimbarile in modul de organizare si acordare a doctoratelor, proiectelor de cercetare, a diplomelor.

38. Poate cel mai important – minciunile pe banda rulanta iesite atat din gura lui Tudose, cat si ale lui Dragnea, Tariceanu si aproape toti ceilalti ministri care sunt vizibili public. Starea generala de nesiguranta economica, departea de valorile UE, toate acestea ducand la cresterea galopanta a preturilor si proteste din partea societatii civile.



De asemenea, aruncarea de acuzatii false si malitioase indreptate impotriva Ambasadelor sau ONG-urilor, lucru care destabilizeaza atat relatiile diplomatice ale tarii, cat si economia Romaniei.

Lista ramane, din pacate, deschisa.