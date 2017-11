Turneul Campionilor in Dezbateri 2017, organizat de catre Asociatia Romana de Dezbateri, Oratorica si Retorica, a avut finala aseara, 7 noiembrie. Patru echipe, formate din cate doi membri, s-au luptat pentru adjudecarea trofeului intr-o dezbatere ce a avut ca tema “taxarea progresiva versus cota unica de impozitare a veniturilor”. Determinarea si pasiunea lor a oferit audientei o mostra de democratie, o mostra a regimului politic care, in Romania, se degradeaza incetul cu incetul.

Argumentele bine structurate, analizele de impact si diplomatia sunt cateva componente vitale ale democratiei, componente cu care am luat contact serile trecute. Acest lucru nu s-a intamplat intr-o sedinta a Parlamentului, nici intr-o sedinta de Guvern , ci intr-o dezbatere organizata cu ocazia Turneului Campionilor in Dezbateri, unde mai multi tineri ambitiosi au dat o lectie de politica pe care “Romania masurilor luate pe repede inainte” ar trebui sa o invete.

Limbajul si hotararea fiecaruia dintre participantii care au pasit in fata audientei, cu ocazia Turneului Campionilor in Dezbateri, au dus la crearea unei imagini straine vremurilor actuale, vremuri in care declaratiile de tipul “Alta intrebare”, “Asta e viata” sau “ Asta e, ce putem sa facem acum, sa dam o lege sa nu mai bata vantul?”, rasuna constant din gurile alesilor nostri.

Formatul dezbaterii, cel de “British Parliamentarty”, a impartit cele 4 echipe in 2 ale Guvernului si 2 ale Opozitiei. Rolul primei echipe a Guvernului a fost sa defineasca semnificatia motiunii, sa pregateasca un model sau plan atunci cand este cazul si sa prezinte cele mai importante argumente in favoarea motiunii dezbatute.

Rolul primei Opozitii a fost sa atace modelul si argumentele primului Guvern si sa prezinte cele mai importante argumente impotriva motiunii. Celelalte doua echipe s-au ocupat cu extinderea dezbaterii, gasirea cat mai multor motive care sa sustina, respectiv sa respinga motiune prin abordari noi fara a contrazice pozitiile formulate de echipa din structura din care fac parte.

Guvern 1: Andreea Lupascu si Voica Lupascu

Opozitie 1: Laura Dragoi si Mihai Oprea

Guvern 2 Ioana Covei si Tudor Musat

Opozitie 2: Xenia Burghelea si Leonard Marincean

Competitia a fost castigata de catre Xenia Burghelea si Leonardo Marincean - echipa Opozitiei 2.

Pe tot parcursul dezbaterii am vazut tineri plini de energie, gata sa isi sustina punctele de vedere cu o pasiune iesita din comun. Acestia au imbratisat democratia si au reprezentat-o cu demnitate, chiar daca tara in care s-au nascut nu le-a fost o sursa de inspiratie tocmai buna.

Lasand la o parte miza pe care aceasta dezbatere a avut-o, respectiv castigarea concursului, s-a putut citi pe fata concurentilor o sete de corectitudine, o sete de normalitate si o dorinta de a gasi solutia potrivita care sa ajute societatea sa prospere.

ARDOR este o retea de asociatii regionale care lucreaza cu mai mult de 250 de institutii de invatamant la nivel national si are mai mult de 5000 de beneficiari anuali. Scopul este de a raspandi in cat mai multe contexte educationale instrumentul numit debate si valorile asociate acestui instrument (respect, toleranta, argumentare, coerenta, gandire critica). Reteaua de asociatii are 20 de ani de experienta in programe educationale la nivel national: organizeaza cursuri de formare pentru cadre didactie si tineri, dezbateri publice, concursuri de dezbateri, realizeaza materiale educationale pentru folosirea metodelor de educatie deliberativa la clasa sau in diverse contexte educationale, colaboreaza cu institutii de prestigiu precum Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul Britanic, UNICEF, etc.