Parcul Liniei din Sector 6, investiție de 27 de milioane de lei. Cât va dura amenajarea acestuia

Parcul Liniei va presupune o investiţie totală de 27.808.828 lei fără TVA, dintre care 16,2 milioane de lei pentru amenajarea efectivă a parcului, iar 7,9 milioane lei pentru salina artificială, potrivit unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Sectorului 6.

Proiectul de hotărâre vizează aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Parcul Liniei". Durata de realizare a investiţiei este estimată la 15 luni. Sunt vizate: amenajarea unor piste de biciclete cu o lungime de 1.130 de metri, de trotuare (174 mp), de suprafeţe pavate (8.016 mp), de spaţii verzi (24.338 mp). În plus, două terenuri de baschet, un Skatepark, salina, o fântână Drydeck, 104 băncuţe, sistem automatizat de irigaţii, un loc de joacă pentru copii, un loc de joacă pentru câini, conform Agepres.

"Intervenţia va ridica interesul public local, va îmbunătăţi condiţiile de viaţă pentru locuitorii din zonă, va spori rata de utilizare a spaţiului, va îmbunătăţi calitatea mediului, va mări nivelul de confort, va diminua riscul de excluderi sociale şi va crea oportunităţi de investiţii", prevede referatul de aprobare.

În nota de fundamentare se menţionează că Parcul Liniei, cu acces din arterele Strada Lujerului şi strada Liniei, se desfăşoară pe o lungime de aproximativ 635 ml şi o suprafaţă de aproximativ 43.700 mp. În prezent terenul este neamenajat, "creând un disconfort cetăţenilor care tranzitează zona", arată documentul.

Pe 5 iulie, într-o postare pe Facebook, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunţa dezbaterea publică pe marginea proiectului privind amenajarea unui parc adiacent străzii Liniei.

"Am promis că vom recupera din terenurile aflate în paragină şi că le vom amenaja ca parcuri. Vin astăzi în faţa dumneavoastră cu un exemplu semnificativ: amenajarea unui parc destul de mare adiacent străzii Liniei, între Cora Lujerului şi Plaza Romania. Am făcut un studiu de trafic şi putem închide artera care duce traficul dinspre bd. Timişoara spre Lujerului, vom face o arteră cu două benzi paralele cu Str. Liniei şi se va intra în rond pe partea stângă cum ne uităm la hartă, pe lângă benzinărie. Pun acum în dezbatere publică acest proiect. Deci avem aşa: studiul de trafic care ne spune că este OK, studiul de fezabilitate (pe care îl publicăm peste 7 zile - mai bibilim ceva la el, explorăm ideea de a organiza o salină artificială în tunelul din nordul viitorului parc)", scria Ciprian Ciucu.

Primăria informa la momentul respectiv că Sectorul 6, al doilea sector ca mărime din Municipiul Bucureşti, are patru parcuri mari (Parcul Crângaşi, Parcul Drumul Taberei, Parcul Marin Preda şi Parcul Timişoara) şi o grădină (Gradina Botanică).

Sursa foto: Shutterstock

