Florin Cîțu: Restaurantele vor rămâne deschise pentru vaccinați

Premierul Florin Cîţu transmite că ar urma să aibă loc o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă unde se va aproba ca activităţile economice din domeniul HoReCa să se desfăşoare şi peste o rată de incidenţă de 6 la mie dacă angajaţii şi clienţii sunt vaccinaţi.

"Deja i-am cerut domnului Arafat să facă hotărârea..., să modifice hotărârea CNSU, astăzi s-ar putea să avem CNSU, prin care să permitem activităţilor economice de acest gen, în special în HoReCa, să rămână deschise dacă sunt vaccinaţi cei din personal şi pentru clienţii vaccinaţi", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, la finalul şedinţei de Guvern.

Potrivit premierului, măsura ar urma să se aplice indiferent de rata de incidenţă.

"Dacă e pentru persoane vaccinate, atunci persoanele vaccinate pot să meargă la restaurant dacă şi cei de acolo sunt vaccinaţi. Vedeţi, nu trebuie să îi penalizăm pe cei care sunt vaccinaţi şi acesta este un principiu de la care nu vreau să mă dau la o parte", a completat Cîţu.

Prim-ministrul a menţionat că deocamdată cei din HoReCa au solicitat acest lucru. Florin Cîţu a subliniat că intenţia lui este ca regula să fie aplicată şi în cazul altor activităţi, precum evenimente private, concerte, scrie Agerpres.

"Bineînţeles, este intenţia mea de a merge în acea direcţie. Vom trimite în Parlamentul României proiectul de lege care va spune că pentru personalul medical, personalul din învăţământ şi centrele de asistenţă socială să se testeze din propriile resurse, vom împinge în această direcţie. Nu voiam să ajungem aici, niciodată nu am vrut să ajungem la această situaţie. De aceea am avut vaccin la dispoziţie şi l-am avut tot timpul, dar dacă nu ne vaccinăm nu avem ce face, asta este direcţia în care vom merge. Până la urmă va trebui să avem această delimitare - persoanele vaccinate pot să meargă mai departe să îşi vadă de activitate, persoanele nevaccinate, care reprezintă un risc pentru ceilalţi, nu vor putea să participe la aceste activităţi. Vedem, le luăm uşor, vedem cum funcţionează. În acest moment vom face pentru HoReCa, cred că sălile de sport, sunt mai multe activităţi la care ne uităm. Încă nu am primit proiectul de hotărâre de CNSU, acum se lucrează la el. Întâi specialiştii vin cu propuneri şi apoi îl aprobăm în CNSU", a explicat premierul.

