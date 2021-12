Primar: Ce se va întâmpla cu vânzarea de petarde și artificii în Capitală

Primarul Ciprian Ciucu a declarat că autoritatea locală a decis să nu autorizeze comercializarea de produse pirotehnice în Sectorul 6, deoarece pocnitorile produc disconfort populaţiei şi nu au nimic în comun cu "tradiţionalul".

"Aflu că Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Poliţia Municipiului Bucureşti au avizat aşa ceva în Sectorul 6. Eu nu ştiu cum aceste instituţii şi-au permis să dea un astfel de aviz pentru depozitarea şi comercializarea unor astfel de produse într-o baracă dintr-o parcare. Din punctul meu de vedere, este vorba despre inconştienţă, pericolul este evident. M-aş fi aşteptat ca după nenorociri precum Colectiv să fie mai atente. Pentru că nu avem atribuţii să o închidem (doar poliţia naţională are), am dispus Poliţiei Locale să supravegheze acea locaţie non-stop şi să strângă dovezi dacă vor comercializa minorilor astfel de produse, pentru a le prezenta Primăriei Generale (Poliţia Municipiului Bucureşti şi-a dat avizul!) şi Poliţiei MAI. Din câte am înţeles, alte primării de Sector au dat autorizaţii pentru aşa ceva", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook, potrivit Agerpres.



Potrivit acestuia, colindătorii sunt bine primiţi în Sectorul 6, dar nu cu boxe date la maxim printre blocuri, nu cu înregistrări cu munca altora. "Aviz colindătorilor cu boxe, doar ieri Poliţia Locală a dat 21 de amenzi pentru tulburarea liniştii publice. În Sectorul 6 aşteptăm colindători adevăraţi!", a adăugat Ciprian Ciucu.

Sursa foto: Shutterstock

