Similar cu anul 2021, românii beneficiază în 2022 de 15 zile libere, ce sunt stipulate în calendarul zilelor libere și a sărbătorilor legale din 2022. Primele zile libere legale din vara anului 2022 încep cu Sărbătoarea Rusaliilor, când românii vor avea parte de două zile libere. Este vorba despre zilele de 12 și 13 iunie, care pică duminică, respectiv luni. Partea bună a acestor zile este că dat fiind faptul că ziua de luni, 13 iunie va fi liberă, românii vor putea să beneficieze, practic, de o minivacanță care se traduce printr-un weekend prelungit. De regulă, fiind vară, cei mai mulți aleg să meargă la mare, însă și muntele este o opțiune pentru numeroși alți turiști.

Sursa foto: Agerpres

Important de precizat este faptul că aceste zilele libere se acordă atât pentru angajații care lucrează în aparatul de stat, cât și pentru cei care lucrează în companii private. Codul Muncii prevede ca în măsura în care activitatea organizației nu permite efectuarea unei zile libere legale, angajatorul este obligat să acorde o altă zi liberă ulterioară angajatului/ angajaților care se află în această situație.

(1) Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Art. 142. [compensarea muncii în zilele de sarbatoare] - Codul Muncii