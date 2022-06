David Popovici va primi un milion de lei din Fondul de rezervă al Guvernului

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că va fi alocată înotătorului David Popovici suma de un milion de lei din Fondul de rezervă al Guvernului.

"Astăzi în cadrul şedinţei de guvern am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi în felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei", a declarat Ciucă, conform Agerpres.

Pe de altă parte, Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat că iniţiativa de acordare a premiului de un milion de lei sportivului David Popovici, dublu campion mondial la înot, îi aparţine, fiind convins că în viitor vor mai apărea astfel de performanţe.

Înotătorul român David Popovici, în vârstă de 17 ani, a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta, în proba de 100 m liber, miercuri, şi în cea de 200 m liber, luni, la care a stabilit şi un nou record mondial de juniori.

Popovici este al doilea înotător din toate timpurile care reuşeşte să câştige aur în probele 100 şi 200 m liber la aceeaşi ediţie a Campionatelor Mondiale, după americanul Jim Montgomery, care a reuşit acest lucru în 1973, la Belgrad.

Sursa foto: David Popovici/ Facebook

